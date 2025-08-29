A tömeges orosz támadásokra tekintettel további légvédelmi eszközöket kapnak az ukránok

Franciaország és Németország további légvédelmi eszközöket fog szállítani Ukrajnának, tekintettel a tömeges orosz támadásokra az elmúlt hetekben – tudatta a két ország a dél-franciaországi Toulonban pénteken rendezett 25. közös francia-német kormányülés után kiadott közös közleményükben.

„Az intenzív diplomáciai erőfeszítések ellenére Oroszország nem mutat szándékot arra, hogy leállítsa Ukrajna elleni agresszív háborúját” – hangsúlyozta a francia és a német kormány.