Az oroszok lecsaptak egy ukrán hadihajóra, állításuk szerint a Duna-deltánál

Orosz támadás ért egy ukrán hadihajót, amit Dmitro Pletencsuk, az ukrán haditengerészet szóvivője megerősített helyi hírügynökségeknek. A támadásban a legénység egy tagja meghalt, többen megsebesültek.

A Telegramon közzétett nyilatkozatában az orosz védelmi minisztérium azt állítja, hogy egy pilóta nélküli motorcsónak segítségével elsüllyesztették Ukrajna egyik legértékesebb hadihajóját. Állításuk szerint a Duna torkolatánál eltalálták a Simferopol nevű, közepes méretű hajót.

Csütörtök hajnalban az oroszok intenzív támadást hajtottak végre Kijev ellen, a város lakott részeit lőtték, számos civil, köztük gyerekek haltak meg.