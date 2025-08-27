Az orosz hadsereg behatolt egy olyan ukrán megyébe, amelyre hivatalosan nem formál igényt

Az ukrán haderő elismerte, hogy az orosz hadsereg átlépte a keleti iparvidék, Dnyipropetrovszk megyehatárát, ahol megpróbál hídfőállást kiépíteni. Ez egy olyan megye, amelyre Moszkva hivatalosan nem formál igényt, ellentétben négy másik kelet-ukrajnai megyével, Herszonnal, Zaporizzsjával, Donyeckkel és Luhanszkkal. Ezeket a régiókat már 2022 szeptemberében egyoldalúan az Oroszországi Föderációhoz csatolták, noha a nagy részüket az oroszok máig nem tartják ellenőrzésük alatt.

„Most először zajlik ilyen léptékű támadás Dnyipropetrovszk területén” – mondta Viktor Trehubov, a dnyiprói haderő szóvivője a BBC-nek, hozzátéve, hogy az előrenyomulást az ukránoknak sikerült megállítani.

Oroszország egész nyáron azt állította, hogy erői behatoltak a térségbe szomszédos a Donyecki területről, melynek 70 százaléka már orosz kézen van. Már június elején érkeztek olyan nyilatkozatok orosz tisztviselőktől, hogy offenzívát indítottak Dnyipropetrovszkban, de az ukránok szerint idáig nem sikerült megvetni a lábukat a megyehatáron túl.

A DeepState nevű ukrán, térképes katonai elemző portál szerint keddig az orosz erők már két falut elfoglaltak, Zaporizkét és a szomszédos Novoheorhiivkát, ám ezt az értesülést az ukrán vezérkar cáfolta. Azt ugyanakkor elismerték, hogy a településeken aktív harcok zajlanak.

(BBC)