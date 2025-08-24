oroszországmoszkvarobbanás
Nagyvilág

Robbanás volt Moszkva központjában, egy halottról tudni

admin Rugli Tamás
2025. 08. 24. 15:24

Robbanás történt Moszkva központjában, a Lubjanka téren, a Központi Gyermekáruház (CDM) épületében – írja az MTI az orosz hírügynökségre és a helyi mentőszolgálatokra hivatkozva.

Az első jelentések szerint egy ember életét vesztette, kettőt  kórházba szállítottak. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint a balesetet valószínűleg műszaki hiba okozta. A helyszíni beszámolók alapján egy léggömbök felfújására használt palack robbant fel a második emeleten. Anyagi kár nem keletkezett, a vásárlókat evakuálták az épületből.

A helyszínen a mentőszolgálatok dolgoznak, a Lubjanka téren korlátozták a forgalmat. A CDM közölte, hogy az egykor Gyetszkij Mir (Gyermekvilág) nevű üzletközpont egy napra felfüggesztette a nyitva tartást.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Barátság-kőolajvezeték: Zelenszkij azt mondja, folytatják a támadásokat, míg Oroszország bele nem egyezik a tűzszünetbe
Trump Putyinnal és templomszállítás a hét képein
Egyetlen külföldi út elszámolása miatt került börtönbe Sri Lanka volt elnöke, másnap kórházba szállították
Tűz Budapesten: 500 négyzetméteren égnek talpfák Angyalföldön
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik