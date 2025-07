„A férjemék a lövészárokban nem ezért harcolnak” – sokat kockáztat Zelenszkij a korrupcióügyi döntéssel

A hadiállapot ellenére – az orosz invázió kezdete óta először – kedden több százan (egyes források szerint több ezren) tüntettek a kormány ellen Kijev, Lviv, Dnyipro és Odessza utcáin, miután az ukrán törvényhozás elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely a kritikusok szerint aláássa a korrupcióellenes hivatalok függetlenségét. A törvényt még aznap éjjel aláírta Volodomir Zelenszkij elnök is, akinek a hivatala ezentúl nagyobb ellenőrzést kap ezen hatóságok felett.

A 450 fős parlamentben 263-13 arányban fogadták el a javaslatot, amit eredetileg Zelenszkij pártjának képviselői azért nyújtották be, hogy a büntető törvénykönyvben rendezzék a hadiállapot alatt az előzetes nyomozások helyzetét, ám az utolsó pillanatban belekerült egy, a korrupcióellenes intézményeket célzó módosítás is, amely az elnök által kinevezett főügyész felügyelete alá helyezi az eddig független Nemzeti Korrupcióellenes Hivatalt (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészséget (SAP). A Zelenszkijhez hűséges, 35 éves Ruszlan Kravcsenkót néhány hete nevezték ki főügyésszé, aki az új törvény alapján mostantól nyomozásokat helyezhet át, sőt, akár le is zárhat.

A NABU és a SAP a korrupció elleni küzdelem legfontosabb szereplői Ukrajnában. Előbbi vizsgálja és tárja fel az állami intézményekben történő visszaéléséket, míg utóbbi viszi az ügyeket a megindított büntetőeljárásokban. Még a korrupt Viktor Janukovics elnök Oroszországba meneküléséhez vezető, 2013–2014-es oroszellenes és Európa-párti „Euromaidan” tüntetéssorozat után hozták létre ezeket a szervezeteket nyugati nyomásra és segítséggel, hogy politikai befolyás nélkül küzdhessenek a korrupció ellen.

A férjemék a lövészárokban nem ezért harcolnak. Ez lehet a civil társadalom tízévnyi munkájának lerombolása

– mondta egy 31 éves, a hadiállapot és az éjszakai kijárási tilalom ellenére az utcán demonstráló nő a New York Timesnak. Egy mindkét lábát a harcokban elveszítő 29 éves veterán pedig arról beszélt a Politicónak, hogy „a katonáknak nagyon nehéz motivációt találniuk az orosz előrenyomulás elleni küzdelem folytatásához. Kilométernyi földet veszítünk. Az ilyen döntések demotiválnak minket. Nehéz harcolni azokért, akik ilyen törvényeket fogadnak el.”