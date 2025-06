Jól ismert magyar cégek építenek katonai kórházat Szlovákiában

Magyar cégek is vannak az eperjesi katonai kórház építésére kiírt pályázat nyertesei között: a Napunk írása szerint a szlovákai beruházást egy három cégből álló csoport ütheti nyélbe, ezek közül az egyik a magyarországi West Hungária Bau. A cég vezetője Paár Attila győri vállalkozó, aki korábban Tiborcz István üzlettársa volt, cége az utóbbi 15 évben jelentős számú, jövedelmező állami megbízást nyert el. Paár 2024-ben 111 milliárd forintos vagyonával az ország 16. leggazdagabb embere volt.

A West Hungária Bau mellett egy másik magyar cég, a Holman Sándorhoz köthető Confector is részt vesz a projektben. E vállalatnak szintén jó kormányközeli kapcsolatai vannak, korábban a Karmelitát is ők újították fel. A harmadik résztvevő Gyurkovics Sándor üzletember Bekor nevű cége. Az ő tulajdonában van például az AVA-stav nevű vállalat is, amiről a lap megjegyzi, hogy korábban elvesztette a kassai futballaréna második és harmadik ütemének kivitelezésére vonatkozó szerződést, mert túl akarta árazni a projektet.

A lap megjegyzi: A megbízás becsült értéke 360 millió euró volt áfa nélkül, vagyis nagyjából 430 millió euró, 20 százalékos adóval sázmolva. A nyertes ajánlat azonban jóval nagyobb összegről szól, áfa nélkül 450 millió euró, adóval kiegészítve nagyjából 540 millió euró.

Az eperjei kórház projektje nemrég került át a szlovák egészségügyi tárcától a védelmi minisztériumhoz, a szlovák kormány 2024. május közepén hagyta jóvá a jogkörök átruházását, később pedig a katonai kórház megkapta a stratégiai beruházás státuszát is. Az építkezés közbeszerzője nem közvetlenül a védelmi minisztérium, hanem a rózsahegyi Központi Katonai Kórház. Ez utóbbi néhány nappal ezelőtt, június 20-án választotta ki a győztest, illetve a három nyertes céget – írja a szlovákiai lap.

A védelmi minisztérium eredetileg nettó 550 millió euróra értékelte a projektet, aminek 2026 végére kell elkészülnie, közel ezer ágyas kapacitással. Ha elkészül, ez lehet Szlovákia második katonai kórháza.