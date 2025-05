Miután Putyin lemondta a Zelenszkijjel való tárgyalást, Szijjártó felszólította Brüsszelt, hogy ne akadályozzák a békét

Azt várjuk ma el Brüsszeltől, az európai országoktól, azok vezetőitől, hogy ne akadályozzák az orosz–ukrán béketárgyalások sikerét

– ezt nyilatkozta Törökországban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a NATO informális külügyminiszteri ülését követően, ahol egyúttal reményét fejezte ki, hogy végre megkezdődhetnek a béketárgyalások Ukrajna és Oroszország között. Annak dacára is, hogy az orosz elnök korábban bejelentette, hogy a várokozásokkal ellentétben nem teszi tiszteletét Törökországban, nem lesz Putyin–Zelenszkij csúcstalálkozó.

A külügyminiszter emlékeztetett, hogy 2022 márciusában, a háború kirobbanását követő hetekben, ugyanígy Törökországban egyszer már majdnem sikerült megállapodni, majdnem lezárták a háborút, de ezt akkor „megakadályozták”.

Mégpedig azok a politikusok akadályozták meg, akik az elmúlt három évben nap mint nap támadtak minket azért, mert mi a béke ügyét és a tűzszünet ügyét képviseljük

– villantotta fel Szijjártó nyugat-európai politikusok vélt felelősségét, egyben ismét felszólította őket, hogy „ne akadályozzák a béketárgyalások sikerességét”.

„Ha akkor ezek a nyugat-európai politikusok nem akadályozzák meg az orosz–ukrán megállapodást, akkor sok százezerrel vagy akár millióval kevesebb ember halt volna meg, sok százmilliárd euróval kisebb kár jött volna létre Ukrajnában, sok százmilliárd euróval több pénz lenne Európa gazdaságának fejlesztésére, és az európai védelmi képességeket sem csökkentették volna drámaian” – mondta konkrét nevek említése nélkül a miniszter, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy ezeket a nyugat-európai vezetőket szerinte hatalmas felelősség terheli az elmúlt három év veszteségeiért. Szijjártó végül reményét fejezte ki, hogy mind az orosz, mind az ukrán fél részéről meglesz a megfelelő józanság ahhoz, hogy végre tárgyalóasztalhoz üljenek. A miniszter azt ugyanakkor nem említette, hogy Putyin lemondta a részvételt az aktuális törökországi találkozó előtt.

Magyarország ellenzi Ukrajna uniós vámmentességének meghosszabbítását

Arról is beszélt Szijjártó Péter, hogy Magyarország nemmel fog szavazni az ukrajnai mezőgazdasági termékekre vonatkozó korlátlan, teljes vámmentesség Európai Unió általi meghosszabbítására, mégpedig azért, mert szerinte súlyos károkat okozna mindez a tagállamoknak.

„A helyzet az, hogy Ukrajna rossz minőségű, GMO-tartalmú élelmiszerekkel, egészségre veszélyes élelmiszerekkel árasztja el az Európai Unió országainak mezőgazdasági piacait, köztük Magyarország mezőgazdasági piacát is. Ukrajna ezzel elképesztő károkat okoz az európai gazdáknak, köztük a magyar gazdáknak is” – ecsetelte Szijjártó, hozzátéve, hogy az ukrán vámmentesség az európai mezőgazdaság egy sor termékének a fennmaradását is veszélyezteti, ugyanígy a termelő gazdálkodók egzisztenciáját. A baromfihús- vagy a tojáságazatban az ellenőrzés hiánya pedig minőségi és növényegészségügyi problémákat is jelent – tette még hozzá.

Világos, hogy ez nem Európa, nem az európaiak érdekeit, hanem Ukrajna, az ukránok érdekeit szolgálja. Ezen változtatni kell. Magyarország határozottan elutasítja, hogy ezt a vámmentességet június 5-én az Európai Unió meghosszabbítsa. Itt az ideje, hogy Brüsszel, az Európai Bizottság végre az európai emberek oldalára álljon Ukrajna mértéktelen és kritikátlan támogatása helyett. Magyarország tehát természetesen nemmel fog szavazni az Ukrajnának nyújtott vámmentesség meghosszabbítására

– szögezte le.