Kinevezték Románia ideiglenes miniszterelnökét, miután elődje lemondott, látva az elnökválasztás eredményeit

A hétvégi romániai elnökválasztás első fordulójának eredeményei ismeretében lemondott posztjáról hétfőn Marcel Ciolacu miniszterelnök, egyúttal bejelentették azt is, hogy a pártja, a Szociáldemokrata Párt (PSD) kilép a kormánykoalícióból. Ciolacu román sajtóhírek szerint a kormány hitelének elvesztésére hivatkozva mondott le, miután a kormánypártok jelöltje, Crin Antonescu nem jutott be a megismételt elnökválasztás második fordulójába.

Az elnökválasztás első fordulóját George Simion nyerte, az ultranacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezetője 41 százalékot söpört be a voksoláson.

A Transtelex írta meg, hogy a kormányfői feladatokat ideiglenesen Cătălin Predoiu belügyminiszter, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) ügyvivő elnöke látja el, őt nevezte ki az új kormány megalakulásáig Ilie Bolojan ügyvivő államfő. Az ideiglenes kormány csak a közügyek intézésével kapcsolatos határozatokat hozhat, amíg az új végrehajtó hatalom tagjai le nem teszik az esküt.

Az elnökválasztás első fordulóját tavaly novemberben egyszer már megtartották, de az eredményt a román alkotmánybíróság az ellenőrizetlen TikTok-kampányok miatt megsemmisítette. Az akkor győztes szélsőjobboldali jelölt, Calin Georgescu már nem is indulhatott a most megismételt első fordulóban. Georgescu kizárásával nagy lehetőség esett George Simion ölébe, aki tavaly még csak negyedik lett a jelöltek között, most viszont Georgescu is őt támogatta.