Sztrájk a Starbucksban: az akció több száz üzletet érint Amerikában

Több mint 300 kávézóban tették le a Starbucks dolgozói szerte az Egyesült Államokban karácsony előtt – írja az NPR-re hivatkozva a Telex. A lap cikke szerint az akcióval arra válaszolnak, hogy a cég visszalépett a már megígért tárgyalásoktól.

A Starbucks dolgozóit képviselő szakszervezet Instagram-posztjában azt írta, megélhetést biztosító bérekért, tisztességes beosztásért és juttatásokért küzdenek, a Starbucks legutóbbi javaslatát, amely nem tartalmaz béremelést, elfogadhatatlannak tartják.

Korábban Bernie Sanders, az amerikai demokraták baloldalának emblematikus politikusa az X-en azt írta, az idén a Starbucks 113 millió dolláros szerződést írt alá a cég vezetőjével, de három év alatt sem sikerült fair szerződést kötnie 12 000 munkavállalójával. Ezért is támogatja a dolgozók küzdelmét.

This year, Starbucks signed a $113 million contract to hire 1 CEO.

In 3 years, it has failed to sign a fair contract with nearly 12,000 of its union workers.

This is what corporate greed is all about.

And why I support Starbucks workers on strike for economic justice.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) December 21, 2024