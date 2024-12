Az AfD-re szavazna a közelgő német választáson Elon Musk

– írta a saját közösségimédia-platformján, az X-en közzétett posztjában Elon Musk.

A világ leggazdagabb embere, Trump egyik legnagyobb támogatója azután jutott erre a következtetésre, hogy a CDU, és egyben a német előrehozott parlamenti választás legesélyesebb kancellárjelöltje, Friedrich Merz az anarchokapitalista argentin elnökkel, Javier Milei-el együtt Muskot is élesen bírálta. Naomi Seibt német influenszer erről szóló videóját osztotta meg Musk, és tett hitet a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt mellett, mellyel győzelme esetén Merz kizárta, hogy koalícióra lépne.

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2024