A kormánypárt alapítóját formázó bábut égettek a georgiai tüntetések negyedik éjszakáján

Vasárnap a negyedik egymást követő éjszaka gyűltek össze tüntetők Georgia fővárosában. A Guardian arról ír, hogy a jelek szerint a grúzok egyre szélesebb köre ellenzi a Georgiai Álom kormánypárt döntését, miszerint felfüggesztik az európai uniós csatlakozásról szóló tárgyalásokat.

Irakli Kobahidze miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a kormány 2028-ig felfüggeszti az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdését.

Tbilisziben a kormány lemondását és új választások kiírását is követelő tüntetők ismét a város központjában lévő Rusztaveli sugárúton gyűltek össze. A fővároson kívül az Interpress grúz hírügynökség szerint a tüntetők elzárták az ország fő kereskedelmi kikötőjébe, a fekete-tengeri Poti városába vezető bekötőutat is. A grúz média legalább nyolc városból számolt be tüntetésekről.

A tüntetők a parlament előtt elégettek egy, a Georgiai Álom alapítóját, Bidzina Ivanishvilit jelképező bábut is, aki egyébként Oroszországban épített magának milliárdos vagyont üzletemberként.

A georgiai biztonsági erők ismét vízágyúval és paprikaspray-jel oszlatták Tbilisziben a parlament előtt tüntetők tömegét vasárnap este. A rendvédelmi szervek a törvényhozás homlokzatánál csaptak össze a demonstráció résztvevőivel, a tömegoszlató eszközök bevetése mellett azt követően döntöttek, hogy a demonstrálók petárdákkal és kövekkel kezdtek dobálózni.

A fővárosban vasárnapra virradóra is összecsapások törtek ki a rendőrség és kormányellenes tüntetők között, a tiltakozók akkor már harmadik éjszaka demonstráltak. A belügyminiszter vasárnap azt közölte, hogy a szombati tüntetések után 44 embert szállítottak kórházba, köztük 27 tüntetőt, 16 rendőrt és egy médiamunkást. Szombaton száznál is több kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe a fővárosban, az államfő is tüntetett.

Vasárnapra az Európai Bizottság és az USA is elítélte a georgiai kormányt, és követelték az erőszak beszüntetését is.

„Nincs legitim parlament, ebből fakadóan egy illegitim parlament nem választhat új államfőt” – közölte szombaton Szalome Zurabisvili államfő, és bejelentette, hogy mandátumának lejártával nem fog távozni hivatalából decemberben. Georgiában október 26-án tartottak parlamenti választást, amelyet a hivatalos adatok szerint az eddig is kormányzó Georgiai Álom nyert meg, az ellenzék szerint azonban csalás történt, és nem fogadják el az eredményt. A Koalíció a Változásért ellenzéki párt szerdán nyilatkozatban lemondott képviselőinek parlamenti mandátumairól, hogy delegitimálják a parlamentet.

Mint arról helyszíni riportunkban is beszámoltunk, a választások óta tömegtüntetések vannak Georgiában.