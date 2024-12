Összecsapások a tüntetők és a rendőrök között Grúziában: Az EB és az USA is az erőszak beszüntetését követeli

Az új georgiai kormány politikája ellentétben áll az ország népének és a korábbi kormányoknak azzal az alkotmányban rögzített törekvésével, hogy integrálódnak az Európai Unióba

– közölte közös közleményben Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos vasárnap.

Sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy Irakli Kobahidze miniszterelnök bejelentette, a kormány 2028-ig felfüggeszti a csatlakozási tárgyalások megkezdését, továbbá elutasítják az EU pénzügyi támogatását. Emlékeztettek arra, hogy Georgia demokratikus visszalépése miatt az EU már idén júniusban de facto leállította a csatlakozási folyamatot, és azóta valójában a georgiai hatóságoknak közvetlenül juttatott uniós pénzügyi támogatás is szünetel.

Az ország népe ismét az utcára vonult, hogy megerősítse az unós csatlakozásra irányuló törekvéseit. Az EU határozottan elítéli az európai és demokratikus jövőjükért kiálló békés tüntetők elleni erőszakot. A kormány ezen intézkedései közvetlen következményekkel járnak a közös kapcsolatokra nézve

– írták.

Tbilisziben vasárnapra virradóra összecsapások törtek ki a rendőrség és kormányellenes tüntetők között, a tiltakozók már harmadik éjszaka gyülekeznek amiatt, hogy a kormány felfüggeszti az EU-s csatlakozási tárgyalásokat. Az ország más városaiban is zajlanak tüntetések. Egy nappal korábban, szombaton száznál is több kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe a fővárosban, az államfő is tüntetett.

„Nincs legitim parlament, ebből fakadóan egy illegitim parlament nem választhat új államfőt” – közölte szombaton Szalome Zurabisvili államfő, és bejelentette, hogy mandátumának lejártával nem fog távozni hivatalából decemberben. Georgiában október 26-án tartottak parlamenti választást, amelyet a hivatalos adatok szerint az eddig is kormányzó Georgiai Álom nyert meg, az ellenzék szerint azonban csalás történt, és nem fogadják el az eredményt. A Koalíció a Változásért ellenzéki párt szerdán nyilatkozatban lemondott képviselőinek parlamenti mandátumairól, hogy delegitimálják a parlamentet.

Az Európai Parlament csütörtökön állásfoglalást adott ki arról, hogy a georgiai parlamenti választások nem voltak sem szabadok, sem tisztességesek, és az ország folyamatos demokratikus visszalépéséhez járultak hozzá. Az EP elutasította a választások eredményének elismerését, és a képviselők azt akarják, hogy a választásokat egy éven belül alapos nemzetközi felügyelet mellett és független választási adminisztráció szervezésében rendezzék meg újra.

Szombaton az Egyesült Államok külügyminisztériuma is elítélte közleményben a grúz kormánypártot az EU-s csatlakozási folyamat leállításáért.

A Georgiai Álom döntése, miszerint felfüggeszti Grúzia uniós csatlakozási folyamatát, ellentétes a grúz nép számára az alkotmányban foglalt ígérettel, miszerint [Georgia] törekszik az Európai Unióba és a NATO-ba való teljes integrációra. Azzal, hogy a Georgiai Álom felfüggesztette Georgia uniós csatlakozási folyamatát, elutasította az Európával való szorosabb kapcsolat lehetőségét, és kiszolgáltatottabbá tette Grúziát a Kremlnek

– írták, hozzátéve, az USA elítéli, hogy a rendőrség túlzott erőszakot alkalmazott a gyülekezési és véleménynyilvánítási jogukat gyakorolni kívánó grúzokkal szemben, beleértve a békés tiltakozás szabadságát is. Felszólítottak minden felet arra, hogy biztosítsák a lehetőséget a tüntetések békés folytatására.

Mint arról helyszíni riportunkban is beszámoltunk, Georgiában a választások óta tömegtüntetések vannak, és ezek még inkább erőre kaptak, amikor Irakli Kobahidze kormányfő csütörtökön bejelentette, hogy a kormányzó Georgiai Álom-Demokratikus Georgia párt 2028 végéig felfüggeszti az európai uniós csatlakozásról szóló tárgyalásokat, és visszautasítja az uniós támogatásokat.