Oroszország jelentősen beavatkozott a választásokba a moldovai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója szerint

Oroszország jelentős beavatkozását tapasztaljuk a választási folyamatba, miközben a moldovaiak ma az elnökválasztáson szavaznak – ez a törekvés nagy valószínűséggel torzíthatja az eredményt. A hatóságok fokozott készültségben vannak

– figyelmeztetett vasárnap délután Stanislav Secrieru, a moldovai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója.

A moldovai elnökválasztásnak már a második fordulóját tartották november 3-án, miután a múlt héten egyik jelöltnek sem sikerült megszereznie az eredményességhez szükséges abszolút többséget. A meccs ezúttal a hivatalban lévő, Európa-párti Maia Sandu elnök és a hagyományosan oroszbarát szocialista jelölt Alexandr Stoianoglo között zajlik.

Az ötvenkét éves Maia Sandu, Moldova női elnöke júniusban indította el az országot EU-csatlakozási tárgyalások útján. Ellenfele az 57 éves korábbi főügyész, Alexandr Stoianoglo azt állítja, szintén támogatja az ország európai uniós integrációját, ám nemzeti érdeknek nevezi, hogy Moldova Oroszországgal is kapcsolatokat építsen, újra akarja például tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a gázszállítás kérdését.

A szavazóhelyiségeket helyi idő szerint este 9 órakor zárták, a szavazatszámlálás eredményei ezután kezdenek lassan érkezni.

Noha Oroszország tagadja, hogy beleavatkozna a moldovai választásokba, Moldova vasárnap bejelentette, hogy vizsgálatot indít moldovai állampolgárságú szavazók Oroszországból történő szervezett szállítása ügyében.

Vannak arra utaló jelek, hogy választók szervezett szállítása készül külföldről és az országon belül

– írta korábbi közleményében a moldovai rendőrség.

A hatóságok több ízben is figyelmeztettek szavazók szervezett szállítására a szakadár oroszbarát Dnyeszter melléki területen, ami a nemzetbiztonsági főtanácsadó közlése szerint szerint törvénytelen. Arra is rámutatott, hogy autóbusszal és charterjáratokkal szállítják a szavazókat Bakuba, Isztambulba és Minszkbe. Megosztott egy videót is, amely a közösségi médiában terjed, és amelyen gyaníthatóan moldovai útlevéllel rendelkezők utaznak egy Minszkbe tartó repülőgépen. Korábban panaszok voltak azzal kapcsolatban, hogy az Oroszországban élő moldovaiaknak korlátozott szavazási lehetőségük van, Moszkvában például csak két szavazókör működik.

Az elnökválasztás első fordulóban az Európa-párti Sandu kapta a több szavazatot az oroszpárti Stoianglo a második lett.

A rendőrség határozott fellépést ígért a szavazatvásárlásokkal szemben is, miután kiderült, hogy Ilan Shor, az Oroszországba menekült, Moszkva-párti vállalkozó, aki korábban rekordméretű csalást hajtott végre Moldovában, 39 millió dollárt fordított szavazatvásárlásra. Shor a közösségi médiában is arra agitálta a választókat, hogy szavazzanak Sandu ellen, és pénzt ígért azoknak, akik hallgatnak rá.

Sandu szerint Shor mintegy 300 ezer választónak, a lakosság több mint tíz százalékának a szavazatát akarta megvásárolni, és ez a beavatkozás hatással volt az október 20-i első forduló eredményére. Az elnökválasztás első fordulójával párhuzamosan megtartott népszavazáson a szavazók 50,08 százaléka mondott igent arra a kérdésre, hogy rögzítsék-e az alkotmányban Moldova európai uniós csatlakozási szándékát, 49,92 százalékuk nemmel voksolt.