A Brazíliában lezuhant repülőgép minden utasának holttestét megtalálták a mentőcsapatok, az áldozatok beazonosítása még zajlik, írja a BBC.

Az elhunytak között van két onkológus, akik egy orvosi konferenciára tartottak. A tragédia legfiatalabb áldozata egy hároméves gyermek, aki édesapjával utazott. Újságíróként dolgozó édesanyja nem tartott velük.

Meghalt egy venezuelai származású család is, akik új életet akartak kezdeni Brazíliában, de nem találták meg a számításaikat. A középkorú nő a fiával és édesanyjával Sao Paulót érintve szeretett volna visszajutni Venezuelába. Vitték magukkal a kutyájukat, Lunát is. Mindannyian életüket vesztették.

A fedélzeten tartózkodott egy neves ügyvéd is, aki légitársaságok ellen beadott keresletekkel is foglalkozott. A közösségi oldalán tanácsokat is adott az utasoknak.

Az egyelőre nem ismert, hogy mi okozta a légikatasztrófát, amiben összesen 62-en haltak meg. Az elsődleges vizsgálat várhatóan 30 napon belül lezárul.