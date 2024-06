Orbán Viktor Rómába utazik tárgyalni

Akármi legyen is a csoportharmadikként záró magyar válogatott sorsa a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokságon, az biztos, hogy a skótok ellen Csoboth Kevin 100. percben szerzett góljával 1–0-ra megnyert csoportmérkőzés beleég a futballrajongók emlékezetébe – no meg azt is segíti, hogy végleg leszámoljunk egy mítosszal, amely szerint a kiélezett hajrák magyar szempontból rendre rosszul sülnek el.