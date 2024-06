A párizsi olimpián a sportolók életét veszélyeztetheti a forróság

A 2024-es párizsi olimpia lehet minden idők legmelegebbike a nyári játékok történetében, írja a Guardian. A várható hőség miatt a sportolók összeeshetnek, legrosszabb esetben meg is halhatnak verseny közben, figyelmeztet egy ebben a témában készült jelentés. Párizsban utoljára 1924-ben tartottak olimpiát, azóta évente 1,8 Celsius-fokkal melegedett a hőmérséklet a francia fővárosban, miközben évente átlagosan 23 nappal több forró (25C+) és kilenccel több perzselő (30C+) nap tapasztalható a városban.

A Rings of Fire: Heat Risks at the 2024 Paris Olympics (Tűzgyűrűk: A hőség kockázatai a 2024-es párizsi olimpián) tanulmány szerint már a 2021-es tokiói játékok is betekintést nyújtottak a riasztó, fokozódó állapotokra, amelyek e téren megfigyelhetők a nyári olimpiákon. Az előző olimpiát a 34 Celsius-fok feletti hőmérséklet és a 70 százalékot megközelítő páratartalom miatt a történelem legforróbbjaként tartják számon egyelőre.

A versenyzők hánytak és elájultak a célvonalak átlépése után, esetenként kerekesszékekkel szállítottak el sportolókat a nap által felperzselt pályákról, Daniil Medvegyev, a 2. helyen kiemelt teniszező pedig az egyik meccs közepén halálfélelemről számolt be

– sorolja a jelentés.

A klímaváltozással szembeni tétlenség és a fosszilis tüzelőanyagok szakadatlan felhasználása miatt a világ az azóta eltelt három évben csak tovább melegedett, a sporteseményeket veszélyeztető szélsőséges hőség esélye tovább nőtt. „Már tudjuk, hogy a párizsi játékok potenciálisan felülmúlhatják [a tokiói melegrekordot]” – mondta Emma Pocock, a jelentés készítésében résztvevő FrontRunners vezérigazgatója.

Pocock a Tűzgyűrűk jelentést egy „földbe tűzött karónak” nevezte, az egy sürgős felhívás a nemzetközi sport irányítószervei felé, hogy tegyenek lépéseket a globális felmelegedés ellen.