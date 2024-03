Váratlanul megműtik Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt

A műtétre egy sérv miatt van szükség, amit a kormányfő orvosai szombaton este egy rutinvizsgálat során fedeztek fel – közölte az izraeli miniszterelnök hivatala. A műtétre helyi idő szerint este 9 órakor, a háborús kabinet ülése után kerül sor a Hadassza Egyetemi Kórházban, Ein Keremben – részletezte a Times of Izrael című lap a kancellária közlését.

A műtét ideje alatt Benjamin Netanjahu teljes altatásban lesz.

Ez idő alatt Yariv Levin miniszterelnök-helyettes és igazságügyi miniszter látja el a megbízott miniszterelnöki feladatokat – idézte a lap a közleményt, amely azonban az izraeli miniszterelnöki hivatal honlapjára nem került fel.

Néhány perccel ezelőtt ott egy olyan tartalmú közlemény jelent meg, amely szerint az izraeli kormányfő és felesége

jelenleg az elrabolt katonanők családjaival találkozik a jeruzsálemi miniszterelnöki hivatalban.

A Times of Izrael a miniszterelnöki hivatalra hivatkozva azt is jelezte, Netanjahu jól érzi magát, és tartja a műtét előtt tervezett programját, ideértve a haditanács ülését is.