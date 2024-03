Készültségben a lengyel légierő; Varsó magyarázatot követel az orosz légtérsértésre

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter vasárnap délelőtti sajtóértekezletén megerősítette: miután hajnalban egy orosz cirkálórakéta megsértette a lengyel légteret, az incidens miatt készültségbe helyezték a lengyel ügyeletes légierőt.

Azt pedig már Pawel Wronski, a lengyel külügyminisztérium szóvivője jelentette be, hogy Varsó magyarázatot kér Moszkvától.

