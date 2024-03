India miniszterelnöke gratulált Vlagyimir Putyinnak

Az X-en gratulált Vlagyimir Putyin orosz elnök választási „győzelméhez” Narendra Modi, India miniszterelnöke. Modi azt írja, gratulációját küldi Putyinnak az újraválasztáshoz, és alig várja, hogy tovább erősítsék a különleges és kiemelt kapcsolatot a két ország között.

Warm congratulations to H.E. Mr. Vladimir Putin on his re-election as the President of the Russian Federation. Look forward to working together to further strengthen the time-tested Special & Privileged Strategic Partnership between India and Russia in the years to come.…

