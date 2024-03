Lombikklinikák államosítása: kötelezettségszegési eljárást indított Brüsszel

Kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság a meddőségi klinikák államosítása miatt – írja a hvg.hu.

A Bizottság közleményében azt írja, a magyar jogszabályok módosításával a külföldi magánszereplők számára kiadott valamennyi engedély érvényét vesztette, ez az intézkedés pedig a Bizottság álláspontja szerint sérti az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) a letelepedés szabadságára vonatkozó 49. cikkét.

Mint írták, a magyar szabályozás annak ellenére korlátozza az asszisztált reprodukciós eljárásokhoz való hozzáférést, hogy az ilyen szolgáltatások kínálata már eddig is sokkal szűkebb volt, mint más, hasonló méretű uniós tagállamokban.A korlátozás pedig semmilyen közérdekű céllal nem igazolható.

Első lépésként ezért az Európai Bizottság felszólító levelet küldött Magyarországnak, a magyar kormánynak pedig két hónapja van arra, hogy válaszoljon a levélre, és orvosolja a felvetett hiányosságokat. Ennek hiányában a Bizottság – a kötelezettségszegési eljárás következő lépéseként – indokolással ellátott vélemény küldéséről dönthet.

A hvg emlékeztet, a kormány 2019-ben jelentette be, hogy államosít hat meddőségi magánklinikát, ezzel egyidőben a kezeléseket is ingyenessé tette. Az akkor még megmaradt, meddőségi kezelést végző magánklinikák sorsa is hamar megpecsételődött, egy 2022-ben elfogadott új törvény megtiltotta a működésüket: egyet időközben megvásárolt az állam, két másik – a Reprosys és a Versys – viszont elveszítette működési engedélyét és nem végezhetnek többé lombikkezelést.