Élőben közvetítette, ahogy ledarált egy macskát, majd egy emberrel is végezhetett egy oxfordi nő

Egy egészen hátborzongató gyilkosság története rázta meg nemrég az Egyesült Királyságot. Az ügy gyanúsítottja, a 25 éves Scarlet Blake a tárgyaláson elhangzott vádak szerint azzal a céllal indult útnak 2021. július 25. éjjelén Oxford központjában, hogy találjon magának egy idegent, akit megölhet. Az áldozat, a 30 éves Jorge Martin Carreno holttestét egy nappal később találták meg az egyeteméről híres angliai város egyik folyójában, egy turistalátványosságnak számító szakaszon.

A spanyol állampolgárságú, helyi BMW-gyárban dolgozó férfi a barátaival és a kollégáival bulizott a tragédia előtt, és akkor elegyedhetett szóba a gyanúsítottal, amikor már hazafelé tartott. „Amikor legutóbb ennyire részegnek láttam valakit, az meghalt LOL” – írta a végzetes találkozás előtt nem sokkal a gyanúsított az akkori barátnőjének egy sms-ben, amit terhelő bizonyítékként is felhasználtak az ügyben.

Bár Carreno a tarkójára mért ütésekbe halhatott bele, sokáig fel sem merült az idegenkezűség gyanúja az eleinte balesetnek vagy öngyilkosságnak gondolt halállal kapcsolatban. Csak jóval később kezdték el gyanítani a nyomozók, hogy a férfi valójában gyilkosság áldozata lett.

Így az ügyészség szerint az erőszakos cselekedetek elkövetése és a gyilkosságok felé is különös érdeklődést mutató Scarlet Blake-et végül csak két évig tartó nyomozás után tudták megvádolni – hangzott el a hónap elején kezdődött tárgyaláson.

A vádat képviselő ügyész, Alison Morgan szerint Scarlet Blake érdeklődése túlmutatott a puszta fantázián, hiszen a telefonján talált üzenetekben a gyanúsított rendszeresen úgy írta le magát, mint akinek szexuális kielégülést okoz az erőszak és a halál gondolata.

Morgan szerint a gyanúsított arról is elmélkedett az üzeneteiben, hogy milyen lehet megölni valakit, és olykor még arra is célozgatott, hogy kárt tenne saját magában.

„Olyan képeket nézett és mentett el a készülékein, amik a nyak körüli kötések iránti érdeklődésére engedtek következtetni” – mondta az ügyész, majd több olyan felvételt is bemutatott, amiken az volt látható, ahogy Blake és a barátnője szexuális játék gyanánt, kölcsönös beleegyezéssel ájulásig fojtják egymást.

A tárgyaláson elhangzottak alapján Scarlet Blake nemcsak az erőszak és a szexualitás határterületei iránt érdeklődött, hanem a női sorozatgyilkosokért is rajongott. Legalábbis erre utal, hogy találtak a telefonján egy mémet, ami alapján feltételezhető, hogy olyan kegyetlen nőkkel próbált azonosulni, akiket iskolai lövöldözésért, vagy a saját gyermekei vízbe fojtásáért ítéltek el.

De volt egy „Első randi velem” felirattal indító másik mém is a telefonjára lementve, ami egy szigetelőszalagot, egy kést, egy kötelet és egy pisztolyt ábrázolt, mint az első – egyben egyetlen és végzetes – randi elengedhetetlen kellékeit.

