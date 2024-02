Valóban Bident szeretné amerikai elnöknek Putyin, vagy egy KGB-s trükkről van csak szó?

Vlagyimir Putyin orosz elnök egy múlt szerdai interjúban, amikor megkérdezték tőle, Joe Biden vagy Donald Trump lenne-e Oroszország számára a jobb, hezitálás nélkül rávágta: Biden. Meg is magyarázta, mondván, a jelenlegi amerikai elnök

tapasztaltabb, kiszámíthatóbb, a régi iskola politikusa.

A február 14-én este leadott beszélgetés során az orosz elnök szinte védelmébe vette amerikai kollégáját. Biden ellen ugyanis nemrégiben azért nem emeltek vádat, mert „csökkent képességű”, „rossz memóriájú idős embernek” írta le egy ügyész, aki azt vizsgálta, hogyan kerülhettek vagy maradhattak minősített iratok a politikusnál. Putyin azonban elhárította az amerikai elnök korára és vezetői képességeire irányuló kérdést.

Nem vagyok orvos, és nem tartom helyénvalónak ezt kommentálni. Amikor három ével ezelőtt találkoztam Biden úrral, az emberek már akkor is a cselekvőképtelenségéről beszéltek, de én semmi ilyet nem tapasztaltam. Tényleg a papírjait nézegette, de – őszintén szólva – én meg a sajátjaimat, nem nagy ügy.

Bidennel szemben most azzal kampányolnak, hogy túl idős a világ vezető hatalma elnökének a maga 81 évével. Igaz, Trump sem sokkal fiatalabb, 77 éves. Putyin 71, de ő már 24 éve áll elnökként, illetve miniszterelnökként Oroszország élén.

Putyint Biden „gyilkos diktátornak”, egy „sima gengszternek” nevezte korábban, míg Trump „okosnak” és „zseninek” titulálta Oroszország első emberét. Ehhez képest figyelemre méltó, hogy Putyin a republikánus milliárdost mindig is „rendszeren kívüli politikusnak” tartotta, akinek „saját nézetei vannak arról, hogy az Egyesült Államoknak hogyan kell fejlesztenie kapcsolatait a szövetségeivel”.

Ami azt illeti, Trump a közelmúltban azt mondta, Oroszország „azt csinál, amit akar” azokkal a NATO-szövetségesekkel, amelyek nem költenek eleget védelemre, sőt bátorította Moszkvát, hogy támadja meg őket. Az orosz elnök ennek kapcsán arról beszélt, hogy a NATO az Egyesült Államok „külpolitikai eszköze”, „ha az USA azt gondolja, nincs szüksége erre az eszközre, az csak az ő döntése lehet”.

Miért éppen Biden?

Több okból is meglepőek az orosz elnök mostani kijelentései. Egyrészt a jövő hónapban elnökválasztás elé néző Putyin (akinek az eredménytől persze nem kell tartania, pláne miután kizárták az egyetlen komolyan vehető ellenzéki riválisát) a 2016-os választás előtt még kedvezően nyilatkozott Trumpról:

Színes és tehetséges ember, nem kétséges.

2018-ban egy helsinki sajtótájékoztatón egymás mellett jelentek meg, Putyint pedig arról kérdezték, támogatta-e Trumpot 2016-ban. Azt válaszolta: „Igen, támogattam. Mert arról beszélt, hogy az Egyesült Államok és Oroszország viszonyát vissza kell terelni a normális kerékvágásba.”

Másrészt az amerikai hírszerzés arra jutott, hogy a legutóbbi két amerikai választást Oroszország megpróbálhatta Trump javára manipulálni. Putyin ezt a vádat tagadta. Decemberben azonban egy olyan jelentés is napvilágot látott, mely szerint az orosz kormány és a hozzá köthető körök megpróbálták lejáratni a Demokrata Párt jelöltjeit a 2022-es félidős választás előtt, hogy gyengítsék az Egyesült Államok törekvését Ukrajna támogatására – a republikánusok ugyanis bírálják a Biden-adminisztráció által tervezett segélycsomagokat.

Harmadrészt a két nagyhatalom Biden elnöksége alatt feszült egymásnak Ukrajna ügyében, a külföldi katonai segítség mintegy felét az USA biztosította az ukránoknak, és a hidegháború óta nem volt ilyen rossz a két ország közötti viszony. Igaz, Putyin valóban arról is beszélt a mostani interjúban, hogy a jelenlegi amerikai vezetés Ukrajnával kapcsolatos álláspontja „rendkívül káros és téves”. Sokan pedig azt várják, hogyha Trumpot újraválasztják, véget vet Kijev támogatásának, és erőszakos békét kényszeríthet Ukrajnára.

Persze Putyin azt is megjegyezte, hogyha mégis Trump kerül hatalomra, az sem jelent gondot, mert országa „együttműködik az Egyesült Államok bármelyik vezetőjével, aki elnyeri az amerikai nép bizalmát”.

Káosz

Trump hamar reagált az interjúra egy kampányeseményen:

Azt mondta, hogy szívesebben szeretné Joe Bident elnöknek, mint Trumpot. Ez egy bók. Sokan azt mondták: »Jaj, ez nagyon rossz«. Nem, nem, ez egy jó dolog.

Trump rájött, hogy a Putyin-nyilatkozat jót tesz a kampányának. „Természetesnek” tartja, hogy Putyin Bident favorizálja, hiszen ő 2019-ben szankciókat léptetett életbe az Északi Áramlat 2-t építő cégekkel szemben, szóval – miként fogalmazott – annak ellenére, hogy „jól kijöttek” egymással, „Putyin nem rajong értem”.

„Putyin úr maradjon csak ki a mi választásunkból” – ezt már John Kirby, az amerikai nemzetbiztonsági tanács szóvivője nyilatkozta. Szavaiból kitűnik, hogy Bidenék számára elég bosszantó lehetett a nyilatkozat. Elemzők szerint Putyin mondatai nem is feltétlenül tükrözik a tényleges preferenciáit arról, hogy ki legyen az elnök.

Lehetséges, hogy Trump kiszámíthatatlansága ellenére az orosz politikai elit egy része úgy véli, a volt elnök visszatérése stabilizálhatja Putyin helyzetét – nyilatkozta a Wall Street Journelnek Abbasz Galljamov, Putyin korábbi beszédírója, aki már kritikusan viszonyul az orosz kormányhoz. Véleménye szerint az sem kizárt, hogy az orosz elnök úgy próbál segíteni Trumpon, hogy demonstrálja, milyen kemény álláspontot képvisel a milliárdos Oroszországgal szemben.

A legvalószínűbb, hogy Putyin nem akarja Trump lehetőségeit csorbítani azzal, hogy rányomja a putyinista bélyeget – írja ezzel egybehangzóan a New York Intelligencer.

Hiszen ha azt mondja, hogy Trumpot támogatja „az ajándék lett volna Biden kampányának” – véli a BBC.

Az interjú viszont megkönnyítette Trumpék helyzetét, arra hivatkozva ugyanis könnyedén lesöpörhetik a vádat, hogy a Kreml közrejátszik a korábbi elnök újbóli hatalomra kerülésében.

Ez egy tipikus KGB-stílusú leleplezés, aminek semmi köze nincs a reálpolitikához, ez egy komoly érvelésnek tűnő trollkodás

– fogalmazott Putyin szavaival kapcsolatban Andrej Kolesznyikov a Carnegie Orosz-Eurázsiai Központ főmunkatársa.

Mégis őszinte lenne?

Mindeközben az is igaz, hogy bár szavak szintjén Trump és Putyin talán jól kijött egymással, valójában az orosz-amerikai kapcsolatok nem igazán javultak, dacára annak, hogy Trump ezt ígérte – írta a Spiegel.

De az is lehet, hogy a Biden kiszámíthatóságára vonatkozó putyini mondat a kulcs. Mark Galeotti Oroszország-szakértő azt emeli ki, hogy az oroszok korábban és most is gyanakvással figyelik Trump működését. „Egy óvatos, kiszámítható és mérsékelt Amerikával szeretnének foglalkozni, Trump viszont határozottan nem ilyen” – mondta.