53-ra nőtt a Hawaiin pusztító bozóttűz áldozatainak száma – videón a pusztítás

Folyamatosan nő a Hawaiin tomboló bozóttűz áldozatainak száma. A hawaii hatóságok tájékoztatása szerint már legalább 53 ember vesztette életét.

A tűzvész kedden a Mauin található Lahaina népszerű nyaralóvároson kezdett tombolni. A település szinte teljesen elpusztult, Josh Green hawaii kormányzó szerint az újjáépítése évekbe és dollármilliárdokba fog kerülni.

Kedden Maui nyugati felén három nagyobb tűz ütött ki egyszerre, így sok lakos teljesen el lett vágva a menekülési útvonalaktól. Többen a Csendes-óceánba ugorva kerestek menedéket a tűz elől. Maui megye hatóságainak beszámolója szerint Lahainánál a tüzek nyolcvan százalékát már sikerült eloltaniuk, míg Pulehunál 70 százalékban sikerült megfékezni a lángokat. A harmadik tűzről nem adtak tájékoztatást.

Több ezer turistát és helyi lakost evakuáltak Maui nyugati részéről, amelynek lakossága egész évben mintegy 166 ezer fő. Közülük néhányan a sziget biztonságos részén vagy a szomszédos Oahu szigetén találtak menedéket. A turisták a Kahului repülőtéren táboroznak, és várják a hazafelé tartó járatokat. A katasztrófa miatt több ezer embert kell elszállásolni, ráadásul az otthonukat elvesztők száma folyamatosan nő.

A hawaii kormányzó az állam történetének legsúlyosabb természeti katasztrófájának nevezte mostani tűzvészt.

Green szerint a katasztrófa mértéke meghaladja az 1961-as szökőárét, amely 61 ember halálát okozta a Nagy-szigeten.

