Ferenc pápa szerint a transzneműek Isten lányai

Amikor először látogatott meg egy transzszexuális csoport a Vatikánban, sírva távoztak, azt mondták, segítő kezet, csókot adtam nekik… mintha valami különlegeset tettem volna velük. De hát ők Isten lányai!

– nyilatkozta Ferenc pápa a Vida Nueva című spanyol katolikus lapnak, melyet a hvg.hu szemlézett.

Az interjúban a pápa hosszasan beszélt a Vatikán békemissziójáról Ukrajnáért. A háborús felek közti párbeszédért a katolikus egyház részéről a bolognai érsek felel, aki már Kijevben és Moszkvában is járt. Matteo Zuppi Washingtonban is járt, és a katolikus egyházfő kiemelten fontosnak nevezte a pekingi állomást, ugyanis szerinte az USA és Kína is kulcsszerepet játszik a háborús feszültség enyhítésében.

A pápa kiemelten fontosnak nevezte, hogy minél több ukrán gyerek térhessen vissza a családjához. Azt tervezi, hogy állandó képviselőt nevez ki az ügy érdekében, aki ebben az ügyben közvetítene az ukrán és az orosz hatóságok között. – Számomra ez a háború fájdalmai közepette nagy lépés lenne – mondta.

Az orosz gyermekjogi ombudsman a közelmúltban elismerte, hogy 700 ezernél is több ukrán gyereket hurcoltak Oroszországba a háború kezdete óta. Az ügy miatt Maria Lvova-Belova és Vlagyimir Putyin elnök ellen a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki.