Izrael történetének egyik legnagyobb tüntetését tartották szombaton

A szervezők szerint félmillió ember vonult az utcákra a demokráciát féltve.

Tizedik hete tartanak a tiltakozások Benjamin Netanjahu kormányának tervezett reformjai ellen, melynek célja az igazságszolgáltatási rendszer gyengítése és az alkotmánybíróságként is működő legfelsőbb bíróság jogköreinek csökkentése. Szombaton az eddigieknél is nagyobb tömegek vonultak az utcákra, a Haaretz nevű lap szerint az ország történetének legnagyobb tüntetése volt ez. Csak Tel-Avivban 200 ezren vettek részt a megmozduláson, sokan izraeli zászlót lobogtatva, de más városokban is rekordméretű tömeg gyűlt össze: Haifa utcáin például 50 ezren tiltakoztak, országszerte összesen mintegy 500 ezren vonulhattak fel a szervezők becslése szerint.

Az egyik tiltakozáson beszélt az ellenzéki vezető, Jaír Lapid is, aki Izrael legnagyobb válságának nevezte a jelenlegi helyzetet.

Terrorhullám sújt minket, a gazdaság hanyatlik, a pénz menekül az országból, Irán tegnap épp új egyezséget kötött Szaúd-Arábiával. Ám az egyetlen dolog, amivel kormányunk törődik, hogy legyalulja az izraeli demokráciát

– mondta. Netanjahu ezzel szemben úgy véli, hogy a bíróságok hatáskörét megnyirbáló reform állítaná helyre az erőviszonyokat a hatalmi ágak között.