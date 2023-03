Putyin: Terrorcselekmény történt Brajnszk megyében

Terrorcselekményként jellemezte az Ukrajnával határos oroszországi Brjanszk megyében csütörtökön történt fegyveres incidenst Vlagyimir Putyin orosz elnök.

jelentette ki Putyin egy oktatási tanácskozás részvevőivel online kommunikálva. Az elnök szerint a támadók látták, hogy egy civil autót, egy közönséges Nivát támadtak meg, amelyben civilek és gyerekek ültek, amikor tüzet nyitottak rá.

Alekszandr Bogomaz, az Ukrajnával határos oroszországi Brjanszk megye kormányzója szerint Ukrán diverzánsok hatoltak be a Klimovó járásbeli Ljubecsane községbe és dróntámadás érte a tőle mintegy 15 kilométerre található Szusane falut.

Az orosz Szövetségi Biztosági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a védelmi minisztériummal együtt műveletet indított az orosz területre behatoló „nacionalisták” likvidálására. A TASZSZ a rendvédelmi szervekre hivatkozva azt írta, hogy a fegyveresek, akinek létszáma több tucatnyira tehető, Ljubecsane mellett Szusanébe is behatoltak és legkevesebb hat túszt ejtettek. A hírügynökség informátora szerint az incidensnek több civil halottja és sebesültje volt.

A diverzánsok a kormányzó szerint tűz alá vettek egy mozgásban lévő járművet, aminek következtében egy lakos életét vesztette, egy tízéves gyermek pedig megsebesült. A helyi hatóságok cáfolták azokat a híreket, amelyek szerint a támadás egy iskolabusz ellen irányult, és emlékeztettek rá, hogy a határövezetben korábban áttértek a távoktatásra.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője terrortámadásnak minősítette a történteket, és közölte, hogy intézkedések történtek a terroristák megsemmisítésére. Annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy az incidens a Kreml kapcsolatba hozza-e az ukrán hatóságokkal, a rendvédelmi szervek által folytatott vizsgálat hatáskörébe utalta.

A szóvivő nem kívánt választ adni arra a kérdésre, hogy megváltoztatja-e a „különleges hadművelet” státusát a támadás. Elmondta, hogy Vlagyimir Putyin elnök folyamatos tájékoztatást kap a Brjanszk megyében kialakult helyzetről az FSZB, a védelmi tárca és az orosz nemzeti gárda vezetésétől, valamint a régió kormányzójától.

Hozzátette, hogy az orosz biztonsági tanács a történtek miatt nem fogja előbbre hozni a péntekre beütemezett ülését. Putyin ugyanakkor elhalasztotta a csütörtökre tervezett pjatyigorszki látogatását.

Roman Sztarovojt, a szintén az ukrán határ mentén fekvő Kurszk megye kormányzója azt írta a Telegramon, hogy Tyotkino községet csütörtökön ukrán belövések érték, amelyek következtében többen megsérültek. Sztarovojt szerint az orosz hadsereg viszonozta a tüzet.

A Tula megyei Berezovszkij községben a RIA Novosztyi szerint csütörtökön egy másfél méter átmérőjű, robbanás okozta gödröt fedeztek fel a helyiek. A hatóságok feltételezése szerint a kráter egy drón lezuhanásának nyoma lehet.

Vlagyimir Rogov, Zaporizzsja megye Moszkva által kinevezett igazgatási főtanácsának tagja a Szolovjov Live médiacsatornán azt állította, hogy az ukrán ellenőrzés alatt lévő Zaporizzsja városban az okozta több ember halálát, hogy az ukrán légvédelem lakóépületek felett próbálta meg elhárítani a katonai létesítmények elleni orosz rakétatámadást. Rogov szerint az eltalált rakéta, és a légvédelmi rakéta lezuhanása következtében egy háznak három emelete omlott össze. Három lakó életét vesztette, további hármat kórházba kellett szállítani.

Az FSZB közölte, hogy az orosz Távol-Keleten lévő Habarovszkban őrizetbe vett egy helyi lakost, aki együttműködött az ukrán felderítéssel, katonai objektumokra vonatkozó adatokat kísérelt meg eljuttatni az ukránoknak.

Mihajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó provokációnak nevezte az Oroszországban akciózó ukrán szabotőrök történetét. Podoljak szerint az oroszok ezzel akarják igazolni az Ukrajna elleni inváziót és szerint Putyinnak inkább az orosz partizánoktól kell félnie.

The story about 🇺🇦sabotage group in RF is a classic deliberate provocation. RF wants to scare its people to justify the attack on another country & the growing poverty after the year of war. The partisan movement in RF is getting stronger & more aggressive. Fear your partisans…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 2, 2023