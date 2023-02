Novák Katalin találkozott Joe Bidennel

A köztársasági elnök Varsóban járt, ahol a Bukaresti Kilencek nevű biztonságpolitikai együttműködés országainak vezetői tanácskoztak. Ezen részt vett az éppen Kijevből visszatérő amerikai elnök is.

Novák posztja szerint elmondta Bidennek, hogy a magyar emberek mielőbbi békét akarnak.

Meeting 🇺🇸 @POTUS @JoeBiden at the #B9 Summit. I stressed the importance of achieving #peace as soon as possible and that the Hungarian 🇭🇺 people advocate for a swift peace. pic.twitter.com/UR7Cz1s7VC

