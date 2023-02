Zelenszkij győzelmet vár idén, de nem zárja ki a harmadik világháborút sem

Kijevet hátrahagyva a CNN-nek értékelte villámlátogatását Joe Biden. Az MTI által szemlézettek szerint az amerikai elnök elsősorban Ukrajna helytállását méltatta, és úgy véli, az oroszok „hódító háborúja” a vereség felé tart.

„Putyin azt gondolta, hogy Ukrajna gyenge, a Nyugat pedig megosztott. Azt hitte, túl tud élni minket. Nem hiszem, hogy most így gondolja – mondta az Egyesült Államok elnöke.

Maga Zelenszkij gyümölcsözőknek és nagyon fontosaknak minősítette a hétfői kijevi tárgyalásait amerikai kollégájával. A Sky News-nak adott nyilatkozatában egyenesen úgy fogalmazott:

Reméljük, hogy 2023 a győzelem éve lesz.

Zelenszkij szerint szerint bár Ukrajna nagyon nehéz időszakon megy keresztül, történelmi eredményeket fog elérni az Egyesült Államok és a világ többi részének segítségével. Az ukrán elnök hangsúlyozta az igazságszolgáltatás fontosságát is, aláhúzva, hogy az agresszornak felelősséget kell vállania az agresszióért, és meg kell térítenie az okozott károkat.

Zelenszkj mellett Ukrajna külügyminisztere, Dmitro Kuleba is győzelemként értékelte már magának a találkozónak a tényét is. A diplomata szerint a megbeszélés a lehető legbizalmasabb és legőszintébb légkörben zajlott, amivel Moszkvának is egyértelmű jelzést küldtek.

Hétfőn, még Biden érkezése előtt egy interjú is megjelent Zelenszkijjel, amit a német Die Weltnek adott – itt jóval óvatosabban fogalmazott az ukrán elnök a közeljövőt illetően.

Zelenszkij szerint ha Oroszország összefog Kínával, az egyet jelentene a harmadik világháborúval.

Így értelemszerűen abban reménykedik, hogy Kína nem áll majd az oroszok mellé. Mint mondta, valójában azt szeretné, hogy Kína Ukrajnát támogassa, de nem gondolja, hogy ez ebben a pillanatban lehetséges.

„Az viszont lehetséges, hogy Kína pragmatikus álláspontot foglaljon el, hiszen ha szövetségre lép Oroszországgal, akkor világháború lesz, és Kína tisztában van ezzel” – fogalmazott.

Zelenszkij szerint Kínának Kijev úgynevezett tízpontos béketerve támogatójaként lehet szerepe, mindenekelőtt a nukleáris biztonság garantálásában, az Egyesült Államokkal és az EU egyes tagállamaival együtt. Kérdésre válaszolva hozzátette, hogy nincsenek arra utaló jelek, hogy Kína katonai segítséget nyújtana Oroszországnak.