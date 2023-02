A Fox News sztárműsorvezetői és tulajdonosa is tudták, hogy Trump meséje az elcsalt választásról kamu, mégis futtatták a sztorit

Belső üzeneteket vizsgált a bíróság, miután megkezdődött a választási rendszert biztosító cég által a tévétársaság ellen indított per.

– Sidney hazudik, rajtakaptam.

– Sidney egy idióta, senki se fog már vele dolgozni. Rudyval sem.Ez az üzenetváltás a 2020-as amerikai elnökválasztást követően zajlott le Tucker Carlson és Laura Ingraham, a konzervatív Fox News két sztárműsorvezetője között. Sidney Powell a Trump-kampány képviselőjeként nyilatkozott az akkori elnök vereségét jelentő eredmény bejelentése után, Rudy Giuliani korábbi New York-i polgármester Trump jogi képviselője volt. Tucker Carlson neve és fizimiskája pedig onnan is ismerős lehet, hogy 2021-ben Magyarországon járt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) fesztiváljának meghívására, és találkozott, valamint interjút készített Orbán Viktor miniszterelnökkel.

A műsorvezetők üzenetei egy bírósági eljárásban kerültek nyilvánosságra, amelyet a választási rendszer szavazógépeit – Trump szerint ezekkel csalták el az újraválasztását – üzemeltető Dominion Voting System indított a Fox News ellen, 1,6 milliárd dollárra perelve a tévétársaságot,

amiért az üzleti érdekből valótlanságot terjesztett róla.

A per anyagát a CNN szemlézte. Egy másik üzenetből az is kiderült, hogy a Fox elnöke, az ausztrál származású médiamágnás, Rupert Murdoch, nem hogy nem hitt Trumpnak, de azt is bedobta, hogy Carlson, Ingraham és a csatorna harmadik arcának számító Sean Hannity álljanak közösen képernyőre főműsoridőben, és jelentsék ki, hogy Joe Biden a választás nyertese.

Nem így történt: miután Trump üzeneteiben kikelt a tétovázó Fox News ellen és az akkoriban kis nézettségű, de feltörekvőben levő, a Fox News-tól is jobbra elhelyezkedő, a 2020-as választás eredményeit minden műsorában tagadó Newsmax adó követésére szólította fel híveit. Ez aztán jócskán megdobta a Newsmax nézettségét, és természetesen éppen a Fox News vesztesége árán. Ezt felismerve a csatorna is taktikát váltott, amit jól illusztrál Tucker Carlson üzenete, amelyet Hannitynek küldött, miután egyik fehér házi tudosítójuk, Jacqui Heinrich tényszerűen cáfolta az exelnök egyik tweetjét:

„Kérlek, rúgasd ki! Komolyan… mi a f*sz? Meg vagyok döbbenve. […] Ennek még ma véget kell érnie, mérhető károk érik a céget.”A Fox News csütörtökön este közleményben reagált a napvilágot látott üzenetekre, azzal érvelve, azokat kiragadták a kontextusából. „Sok zajkeltésre és összezavarásra számítunk a Dominion és opportunista tulajdonosaik részéről, de ez az ügy a nap végén a sajtó és a szólás szabadságáról szól, amelyek az alkotmányban védett alapvető jogok.”

A per pénteki napján az is kiderült, a Capitolium ostromának napján, január 6-án az akkor még ügyvezetőként regnáló elnök felhívta a Fox News-t, a csatorna azonban nem engedte adásba. „Felelőtlenség lett volna, negatív irányba befolyásolt volna számos embert” – áll a Fox Business Network elnöke, Lauren Petterson vallomásában.