Kilencévesen érettségizett le, már főiskolára jár az amerikai csodagyerek

A világ egyik legfiatalabb érettségizője lett a pennsylvaniai David Balogun, a kisfiú kilenc éves korában fejezte be középiskolai tanulmányait – írja a WGAL tévécsatorna riportjára hivatkozva a Guardian.

A Bensalemben élő gyerek a távúton végezte el a középiskolát. Szülei korán felfedezték a kisfiú kivételes képességeit, azt, hogy extrém kíváncsisága hajtja. Tanáraival közösen támogatták a nagy tudáséhségű gyereket abban, hogy speciális tanrendben, gyorsabban tanulhasson. Balogunt elsősorban a reáltantárgyak és a programozás érdekli, nagyon konkrét karriertervei vannak:

Asztrofizikus szeretnék lenni, fekete lyukakat és szupernóvákat akarok tanulmányozni

– mesélte a tévécsatorna riportjában. Hozzátette: tudatosította, hogy ha belerakja a kellő időt és energiát a tanulásba, képes sokkal hamarabb leérettségizni. Történetével másokat is inspirálni szeretne, hisz abban, hogy távolról sem ő az egyetlen, aki ilyen teljesítményre képes. Az érettségi bizonyítványt júniusban kapja meg, de addig sem unatkozik: beiratkozott a Bucks megyei közösségi főiskolára, ahol egy szemesztert már el is végzett, de szüleivel már most azt tervezgetik, hogy első diplomája után hol tanul tovább.

A hihetetlen eredménnyel azonban nem döntött rekordot, azt ugyanis Michael Kearney tartja, aki mindössze hatéves volt, amikor leérettségizett, tizennyolc, amikor a mesterdiplomáját is megszerezte. Megelőzte viszont a Pulitzer-díjas újságírót, Ronan Farrow-t – aki nem mellesleg Woody Allen és Mia Frarow fia–, ő tizenegy évesen érettségizett.