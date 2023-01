Háborús időkben sem szabadul Ukrajna a korrupciótól, amely évtizedek óta mérgezi az ország mindennapjait

Az Oroszország elleni háború árnyékában Volodimir Zelenszkij kormányának a korrupció ellen is fel kell vennie a harcot. A háború első évében az ukrán gazdaság több mint 30 százalékkal csökkent, az ország finanszírozása pedig nagymértékben függ a nyugati donoroktól, köztük a Nemzetközi Valutaalaptól és az Európai Uniótól, akik többször kértek nagyobb átláthatóságot az ukrán kormánytól.

A nyugati szövetségesek kitartó támogatását megbolygathatja az a közelmúltban kitört korrupciós botrány, amely egészen az ukrán felső vezetésig ér. A kabinet számos fontos tisztviselőt állított fel, akik összefüggésbe hozhatók azokkal a vádakkal, melyek többek között az ukrán hadseregnek szánt élelmiszer áron felüli beszerzéséről szólnak.

A mutyizás, simliskedés kultúrája régóta mérgezi az ukrán társadalmat: egy 2016-os Transparency International felmérés szerint az ukránok 38-42 százaléka nyilatkozta azt, hogy fizetett kenőpénzt közszolgáltatásokért cserébe.

A források törvényes felhasználása háborús időkben különösen fontossá vált: több százmillió dollár értékű fegyverek és segélyek özönlenek az országba, Ukrajna jövőbeli újjáépítéséről nem is szólva, amely várhatóan sok milliárd dollárra rúg majd.

A botrány épp akkor szakadt rá az ukrán vezetésre, amikor a nyugati országok fejlett fegyverek, köztük harckocsik biztosítása mellett kötelezték el magukat. Németország Leopard 2-es, az Egyesült Államok M1 Abrams tankokat küld Ukrajnába, sőt a Pentagon azt is bejelentette, hogy hatszorosára növeli a nehéz tüzérségi lövedékek gyártását, hogy kielégítse az ukrajnai igényeket.

Az ukrán biztonságpolitikai célok elérése és az ország finanszírozása szempontjából kulcsfontosságú, hogy a nyugati államok támogatási kedve ne apadjon el, különösen akkor, ha Oroszország valóban új offenzívát indít idén tavasszal, vagy már előbb. Így Zelenszkijnek a honvédő háború mellett a kormányába vetett bizalmat is reparálnia kell.

A Zelenszkij-történetnek a kezdetektől fogva kulcseleme a korrupció elleni küzdelem. A szórakoztatóiparból érkező államfő már A nép szolgája című vígjátéksorozatban is egy az ukrajnai korrupcióba, nepotizmusba belefásult tanárt alakít, aki váratlanul az elnöki székben találja magát. Zelenszkij a fikciót átvezette a realitásba, miután a 2019-es elnökválasztáson a hivatalban lévő Petro Porosenko kihívójaként a szavazatok 73 százalékával maga mögé utasította a milliárdos csokoládémágnásból lett politikust.

Zelenszkij a korrupció fölötti győzelem sarokkövének nevezte megválasztását. Beiktatási beszédében – melyben elhíresült módon feloszlatta a parlamentet – elmondta, győzelme azt bizonyítja, hogy

az ukránok belefáradtak a tapasztalt politikusokba, akik az elmúlt 28 évben megteremtették a „lehetőségek hazáját”, csak épp „a lopás, a megvesztegetés és a zsákmányszerzés lehetőségeinek”.

Az oligarchikus viszonyok kialakulása a Szovjetunió 1991-es felbomlásában gyökerezik. Ekkor Ukrajna GDP-je még egyezett Lengyelországéval, azonban miután a csődbe ment állami vállalatokat káosz közepette privatizálták, befolyásos üzletemberek tenyereltek rá a gazdaság kulcsfontosságú ágazataira, köztük az energiaszektorra és a bányászatra. Az energiapiac irányítása különösen fontos eleme volt az oligarchák felemelkedésének: a politikai osztály befolyásolásával mesterségesen alacsonyan tartották az energiaárakat, így az olyan energaintenzív ágazatokban, mint az alumíniumgyártás brutális profitokat lehetett realizálni.

Az oligarchák a 2000-es években médiabirodalmak kiépítésébe kezdtek – a meglévő médiaeszközök fokozatos felvásárlásával vagy újak alapításával –, hogy lojális politikusok szerepeltetésével befolyásolják a közvéleményt és a választások eredményét. Ebben az időben az oligarchák javára elfogadott törvények általánossá váltak, miközben az igazságszolgáltatás politikailag vezéreltté vált.

Az ország korrupcióellenes struktúrájának kidolgozása 2014 után vett új lendületet, miután az oroszbarát Viktor Janukovics elnök felbontotta az unióval kötött társulási megállapodást, ami 2013-ban forradalomhoz vezetett a Majdan téren. A Janukovics bukása utáni új ukrán vezetés reformokat vállalt a jogállamiság és az igazságszolgáltatás területén.

Janukovics távozásakor a legfontosabb gazdasági szektorok és a média oligarcha-klánok ellenőrzése alatt állt. Az orosz fenyegetés miatti félelem – 2014 tavaszán egy kétes legitimitású népszavazás után az oroszok gyakorlatilag harc nélkül elcsatolták a Krím-félszigetet – megerősítette az államot, miközben a 2014 utáni nyugatbarát kormány decentralizálta az állami forráselosztást, átlátható online adatbázisokat hozott létre, két korrupció ellenes szervezet alakult és olyan kulcsintézmények függetlensége állt helyre, mint a Nemzeti Bank és az állami energiavállalat, a Naftogaz.

A Szovjetunió összeomlása óta eltelt évtizedek során becsontosodott gazdasági-politikai viszonyokat azonban nem sikerült teljesen felszámolni.

Zelenszkijt a politikai kultúra megváltoztatásának ígérete repítette az elnök székig, azonban hivatali idejének háborút megelőző első két éve vegyes képet mutat az oligarchák elleni fellépés terén.

Zelenszkij elnöksége alatt például a korábbi kedvező folyamatokkal szemben mind a Nemzeti Bank, mind a Naftogaz fölött növekedett a kormányzati befolyás, az elnököt pedig azzal vádolták kritikusai, hogy azoknak az ukrán oligarcháknak a zsebében van, akik Porosenko elnöksége alatt a partvonalra szorultak. Ilyen a félgengszter médiamogul, Ihor Kolomojszkij, aki a pozitív médiareprezentáció mellett biztonsági, logisztikai és jogi támogatást nyújtott Zelenszkij elnöki kampányához.

Kolomojszkij és Zelenszkij viszonyát homály fedi, azonban több személycsere az államigazgatásban – köztük az oligarcha ellen vizsgálatot indító főügyész menesztése –, a Kolomojszkij-média lejáratókampányai az elnök ellenfeleivel szemben – egyebek mellett a vakcinabeszerzést kritizáló kijevi polgármester, Vitalij Klicsko ellen – szoros szövetségre engednek következtetni, arról nem is szólva, hogy az államfő a Covid-lezárások idején Kolomojszkij munkatársának otthonában ünnepelte születésnapját.

Zelenszkij offshore ügye

Zelenszkijnek több offshore cégben is részesedése volt, amelyeket régi barátaival, televíziós üzlettársaival és feleségével közösen birtokolt. Mielőtt elnök lett, Zelenszkij bevallotta magánvagyonának egy részét, melyek között autók és ingatlanok mellett három offshore cég tulajdonrésze is szerepelt. A kiszivárgott Pandora-papírok azonban lerántották a leplet arról, hogy az ukrán államfő további, be nem vallott offshore vagyonnal rendelkezik Cipruson és a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett cégekben. Az iratokból az is kiderült, hogy pár héttel a győztes elnökválasztás előtt offshore érdekeltségei egy részét átruházta egy közeli barátjára.