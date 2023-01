Kötöttpályás grillsütővel nyerték meg a franciák a tüntetés világbajnokságát

Napok óta tömegek tüntetnek Franciaországban, miután Emmanuel Macron elnök bejelentette, hogy emelni kívánja a nyugdíjkorhatárt. Most viszont nem a tömeges tüntetések a legérdekesebbek, hanem a francia tüntetéskultúra kimagasló teljesítménye.

Néhány tüntető ugyanis a villamossíneken tolt, kötöttpályás grillsütővel ment ki tüntetni. Így néz ki:

incredible how the french have truly *perfected* the art of striking pic.twitter.com/xtk4qIY3gd

— juan (@juanbuis) January 20, 2023