Orbán a volt cseh kormányfő felmentéséről: „Örülök, hogy a tények még mindig számítanak”

Amint arról a nap folymán beszámoltunk, felmentették Andrej Babis volt cseh kormányfőt az úgynevezett Gólyafészek-ügyben.

A politikust – aki az ügy során végig a személye elleni politikai támadásnak minősítette az ügyet – azzal vádolták, hogy több mint egy évtizede a Gólyafészek nevű szabadidőközpont építésekor egyik cége jogosulatlanul szerzett 50 millió koronás (825,5 millió forint) európai uniós támogatást. Az államügyészség hároméves feltételes szabadságvesztés és tízmillió korona (165 millió forint) pénzbírság kiszabását kérte, de a bíróság megalapozatlannak találta a vádakat, és a volt miniszterelnököt felmentette. Amennyiben bűnösnek találták volna Babist, akár tízéves szabadságvesztést is kaphatott volna.

A fejleményekre nem sokkal később a magyar kormányfő, Orbán Viktor is reagált. A Twitteren közzétett rövid üzenetében minden jót kívánt cseh kollágájának, majd azt írta,

Glad to see that facts still matter! My best wishes to @AndrejBabis . Keep on fighting! https://t.co/66YPQVRIw6

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 9, 2023