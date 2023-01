Eltávolították posztjáról Észak-Korea második számú katonai vezetőjét

Az észak-koreai rezsim kirúgta Pak Jong Chont, aki Kim Dzsongun diktátor után a második legerősebb katonai vezető volt az országban, számolt be róla a CNN a helyi állami sajtó híradása alapján.

Pak mostanáig a Koreai Munkáspárt központi bizottságának egyik főtitkára és a központi katonai bizottság alelnöke volt. Utóbbi az ország első számú katonai döntéshozó testülete, ami a védelmi minisztérium felett áll.

Pak helyét Ri Yong Gil védelmi miniszter vette át.

Leváltásának okai egyelőre ismeretlenek, Phenjan ugyanakkor rendszeresen jelentős személycseréket hajt végre az államigazgatásban az év végi nagygyűlésén.

Az állami televízióban közölt felvételeken az látszik, hogy a párt kongresszusán Pak az első sorban ül lehajtott fejjel, miközben a bizottság más tagjai személyes ügyekről szavaznak. Ülését nem sokkal később már üresen mutatták a riportban.

A KCNA hírügynökség által közzétett fotók szerint hétfőn már nem is vett részt Kim Dzsongun újévi látogatásán a Kumsusan Palace of the Sun mauzóleumban, ahol Kim Ir Szen és Kim Dzsongil maradványait őrzik. A diktátor legutóbb októberben tett itt hivatalos látogatást, akkor még Pak is vele tartott.

Pak gyorsan lépkedett a ranglétrán: 2015-ben még tüzérségi parancsnok volt, 2020-ban már négycsillagos tábornok lett. Ennek az évnek a végén Kim Dzsongun marsallnak nevezte ki, ami a legmagasabb katonai rang Észak-Koreában. 2021 közepén ugyanakkor a diktátor lefokozta őt a koronavírus-járvány nem megfelelő kezelése miatt, de néhány hónappal később visszatérhetett a pozíciójába.

Kim Dzsongun az évértékelő beszédében célként tűzte ki 2023-ra az interkontinentális ballisztikus rakéták fejlesztését és egy nagyobb nukleáris arzenál kiépítését annak érdekében, hogy elrettentsék az Egyesült Államokat és Dél-Koreát.