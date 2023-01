Katar-gate: Két EP-képviselő mentelmi jogát függesztik fel

„A belga igazságügyi hatóságok kérésére gyorsított eljárást indítottam két európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére” – írta Twitteren Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke. Az AFP azt is közli, a két politikus mentelmi jogának felfüggesztése összefügg a december elején kirobbant Katar-gate korrupciós botránnyal.

Metsola posztjában hozzáteszi: „Senki nem marad büntetlenül. Egyikük sem”.

Following a request from the Belgian judicial authorities, I have launched an urgent procedure for the waiver of immunity of two Members of the European Parliament.

There will be no impunity. None.

— Roberta Metsola (@EP_President) January 2, 2023