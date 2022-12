Békére, az élelmiszerek igazságosabb elosztására, a menekültek és szenvedők segítésére szólított Ferenc pápa

A pápa a gyermek Jézust arra kérte: minden ország tapasztalhassa meg a különböző vallású emberek közötti testvéri együttélés szépségét.

A Szent Péter-bazilika középponti erkélyéről Ferenc pápa átadta idei karácsonyi üdvözletét, majd elmondta szokásos karácsonyi üzenetét és az „Urbi et Orbi” áldást. A téren összegyűlt több ezer zarándok az évszakhoz képest enyhe, napsütéses időben élvezte az egyházfő szavait. A Vatican News részletes beszámolójából kiderül, hogy karácsonyi üzenetében Ferenc pápa elsők között emelte be a menedékkérők allegóriáját, és ezzel mintegy keretezte is ünnepi beszédét. A katolikus egyházfő azt mondta: az Úr úgy jön el hozzánk, „mint gyámoltalan gyermek, szegény a szegények között”, aki bekopogtat „a szív ajtaján, hogy melegséget és menedéket találjon”.

A pápa mindenkit arra intett, hogy elmélkedjék a karácsony valódi üzenetén. Amikor a hangsúly inkább az ünneplésre és az ajándékokra helyeződik, akkor a szívünk megkeményedik, ahelyett, hogy az értünk született Isten Fiának nagy eseményére összpontosítanánk. A pápa ezért azt kérte, mindenki emelkedjen felül „az ilyenkor uralkodó árnyékon és zajon”.

Mint a betlehemi pásztorok, akiket fény vesz körül, induljunk el, hogy meglássuk a jelet, amelyet Isten adott nekünk. Győzzük le lelki álmosságunkat és a felszínes ünnepi csillogást, amely elfeledteti velünk azt, akinek születését ünnepeljük

– monta a római pápa.

Szavai szerint „Jézus Krisztus a béke útja is. Megtestesülése, szenvedése, halála és feltámadása által megnyitotta az utat, amely az önmagába zárt, az ellenségesség és a háború sötét árnyai által elnyomott világból egy olyan világba vezet, amely nyitott és szabad”. Ferenc pápa azt kérte, kövessük ezt az utat!

Jézust követni szerinte azt jelenti, hogy megszabadulunk a terhektől, amelyek nyomasztanak és akadályokká válhatnak. Ezek közé tartozhat a kapzsiság, a büszkeség, a hatalomvágy, a képmutatás. Ezek régi és jelenkori problémák, amelyek „kizárnak minket a karácsony kegyelméből” és „elzárják a békesség útjára való belépést”. A pápa szomorúan fejezte ki azt a meggyőződését, hogy a „háború jeges szelei”, amelyek ma is sújtják az emberiséget, éppen ebből a valóságból fakadnak. Azt mondta:

Ha azt akarjuk, hogy a karácsony Jézus és a béke születése legyen, tekintsünk Betlehem felé, és szemléljük a Gyermek arcát, aki értünk született! Ebben a kicsi és ártatlan arcban lássuk meg mindazoknak a gyermekeknek az arcát, akik a világon mindenütt békére vágynak.

Nagy Szent Leó pápát idézve, Ferenc pápa azt mondta: „az Úr születése a béke születése”. Jézus szerinte valóban az a béke, amelyet a világ nem tud megadni.

A pápa az ünnep teológiai vonatkozásinak ismertetése után a szenvedők konkrét, tevőleges megsegítésére szólította fel a katolikus híveket. Azt mondta,”lássuk meg ukrán testvéreink arcát”, akik idén sötétséget és hideget tapasztalnak, sokan távol az otthonuktól, a tíz hónapja tartó háborús pusztítás miatt.

„Az Úr inspiráljon bennünket arra, hogy a szolidaritás konkrét gesztusaival segítsünk mindazoknak, akik szenvednek, és világosítsa meg azoknak az elméjét, akiknek hatalmukban áll elhallgattatni a fegyverek dörgését, és azonnal véget vetni ennek az értelmetlen háborúnak!” – fogalmazott üzenetében.

A pápa súlyos „békeínségről” beszélt Ukrajnán kívül a világ más részein is. Megemlékezett a szíriai emberekről, akik még mindig szenvednek az évek alatt háttérbe szorult konfliktustól. A palesztin-izraeli konfliktus áldozatairól szólva a „Szentföldön élőkről” is megemlékezett, ahol az elmúlt hónapokban megnőtt az erőszak és az áldozatok száma. Ferenc pápa azért imádkozott, hogy ezen a szent földön, amely az Úr születésének tanúja volt, újuljon meg a párbeszéd és az izraeliek és a palesztinok közötti kölcsönös bizalom kiépítése érdekében.

A Gyermek Jézus tartsa meg a Közel-Keleten élő keresztény közösségeket, hogy minden egyes ország megtapasztalhassa a különböző vallású emberek közötti testvéri együttélés szépségét

– fogalmazott az egyházfő, aki Libanon népéről is beszélt, és arra szólította és a nemzeteket, hogy segítsék az országot a túlélésért folytatott küzdelemben.

Az amerikai kontinens felé fordulva a pápa elsősorban Haiti népét említette, amely hosszú évek óta szenved, és azért imádkozott, hogy a politika és „minden jóakaratú ember” együtt dolgozzék a társadalmi és politikai feszültségek leküzdéséért a világ összes kontinensén.

Kedvelt témájáról az élelmiszer-újraelosztásáról szólva Ferenc pápa emlékeztetett, hogy Betlehem jelentése „a kenyér háza”. Felszólított egyúttal, hogy emlékezzünk meg azokról a gyermekekről, akik ma éheznek, miközben a világon oly sok élelmiszert pazarolnak el, az anyagi forrásokat pedig inkább fegyverekre költik. Rámutatott, hogy az ukrajnai háború tovább súlyosbította a világ éhezésének valóságát, különösen Afganisztánban és Afrika szarván. Szomorúságát fejezte ki, amiért a háborúkban fegyverként használhatják az élelmiszert. Ez ugyanis megnehezítik az elosztást a már amúgy is szenvedő emberek körében.

„Ezen a napon tanuljunk a Béke Fejedelmétől, és a politikai felelősséget viselőktől kezdve kötelezzük magunkat arra, hogy az élelmiszert kizárólag a béke eszközévé tegyük” – mondta.

Jézus a pápa szerint olyan világba született, amelyet a közöny és az ellenségesség jellemzett, és ma ugyanezt látjuk, amikor az idegenek és a szegények elutasítással szembesülnek.

A pápa minden hívőt hangsúlyosan arra figyelmeztetet, hogy találjon helyet a szívében az otthonukat elhagyók és a menekültek számára, akik „kopogtatnak az ajtónkon, némi vigaszt, meleget és élelmet keresve”.

„Ne feledkezzünk meg a kirekesztettekről, az egyedül élőkről, az árvákról és az idősekről, akiket az a veszély fenyeget, hogy félreállítják őket, valamint a foglyokról, akikről csak az elkövetett hibáik jutnak eszünkbe, nem pedig az, hogy ők is embertársaink”.

A pápa végezetül kifejtette, hogy Betlehem „megmutatja nekünk Isten egyszerűségét, aki nem a bölcseknek és az értelmeseknek, hanem a kicsinyeknek, a tiszta és nyitott szívűeknek nyilatkozik meg”.