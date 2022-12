Szétrobbant egy 16 méteres akvárium egy szállodában Berlin belvárosában, Németországban – írta a Hvg.hu a Deutsche Welle közlése alapján. A német főváros Mitte kerületében található Radisson Blu szállodához több mint 100 tűzoltót riasztottak, minden vendégnek el kellett hagynia a hotelt.

A berlini tűzoltóság a Twitteren azt írja, hogy „az akvárium megsérült, szivárog a víz”, azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mi okozta az akvárium sérülését. A hotel körüli utcákra ugyanakkor rendkívül nagy mennyiségű víz ömlött ki, a környéket lezárták.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN — Niklas Scheele (@niklas_scheele) December 16, 2022

A Radisson Blu szálloda halljában lévő, 16 méter magas és 11,5 méter átmérőjű látványosság a világ legnagyobb szabadon álló akváriuma – emlékeztet a Bild.

A látogatók 19 euróért végigsétálhattak az egymillió literes víztartályon, és több mint 100 különböző faj 1500 halát csodálhatták meg.

A német lap értesülései szerint az akvárium szétrobbanásáról szóló segélyhívás reggel 6 óra körül érkezett be a hatóságokhoz. Úgy tudják, az összes víz és 1500 hal zúdult le a szálloda harmadik alagsori szintjére, a robbanás nyomása ajtókat és ablakokat is széttört, a törmelék az utcát is ellepték.