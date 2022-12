Tovább enyhítenek a zéró Covid-politikán Kínában

Szerdán Kína nemzeti egészségügyi hatósága bejelentette, hogy a tünetmentes koronavírus fertőzöttek, valamint az enyhe tünetekkel küzdők otthonukban, karantén alatt is kezelhetik magukat. Ez az eddigi legerősebb jele annak, hogy Kína csatlakozik a világ többi országához, és felkészíti népét a betegséggel való együttélésre, írja a Guardian.

Az esetek többsége tünetmentes vagy enyhe megbetegedés, amely nem igényel semmilyen különleges ellátást. A tünetmentes személyek és az enyhe megbetegedések az egészségügyi felügyelet megerősítése mellett otthon elszigetelhetők, és ha állapotuk romlik, időben átszállíthatók a kijelölt kórházakba, ahol megkapják a megfelelő kezelést

– olvasható a Nemzeti Egészségügyi Bizottság (NHC) közleményében.

Kína gyors ütemben távolodik el a zéró Covid-politikájától, melyet három évig példátlan pártállami szigorral tartott fenn. Múlt héten az emberek elégedetlensége országszerte felszínére tört:

akkora tüntetések zajlottak a járványügyi korlátozó intézkedések miatt, amilyenekre a harminc évvel ezelőtti, Tienanmen téri vérengzés óta nem volt példa.

A demonstrációk egy tüzeset nyomán törtek ki: az északnyugati Ürümcsi városában tíz ember halt meg, miután tűz ütött ki egy száz napja lezárás alá tartozó bérházban. A hatóságok a lakosságot hibáztatták, mert nem tettek eleget a tűz megfékezéséért, a tüntetők viszont úgy gondolják, a hatalom inkább hagyja meghalni az embereket, minthogy megszegjék a Covid-szabályokat. Ezt követően országszerte demonstrációk indultak el: a tüntetők a rendőrökkel is összecsaptak, a BBC egyik riporterét pedig megverték a hatóságok, majd őrizetbe vették.

A Kínai Kommunista Párt októberi 20. párt kongresszusa előtt nagy várakozás övezte, milyen irányvonalat jelöl ki a párt a koronavírus-járvány elleni védekezésben. Hszi azonban kiemelte, hogy országa „az emberi életet mindennél értékesebbnek tartja”, amivel egyértelművé vállt, hogy a közeljövőben Kína nem kíván szakítani a zéró Covid politikájával annak ellenére, hogy a tízmilliós városok lezárása, az utazás és a kereskedelem korlátozása alaposan lefékezte a gazdasági növekedést.

A Covid elleni zéró tolerancia kötelező, rendszeres tömeges teszteléssel, kötelező karanténnal, gyors lezárásokkal és kiterjedt digitális megfigyeléssel tartható fenn.

A szigorú korlátozó intézkedések miatti elégedetlenség az országban ritkaságnak számító demonstrációkban, polgári engedetlenségi akciókban is testet öltött, a pártvezetés pedig gyorsan változtatott a politikáján.Múlt hét pénteken Kínában több nagyvárosban is enyhítettek a koronavírus miatt elrendelt járványügyi korlátozásokon, melyek többek között a fővárost, Pekinget is érintik. A kórházak ezentúl nem tagadhatják meg az ellátást azoktól, akiknek nincs 48 óránál nem régebbi negatív vírustesztje.

Emellett több városban a regisztrált fertőzöttek számának emelkedése ellenére ismét kinyithattak az éttermek, bevásárlóközpontok és az iskolák is, ráadásul elhagyták a mostanáig kötelező tömeges teszteléseket, melyeket sokan a kormány zéró-Covid politikája egyik szimbólumának tartanak.

Az esetszámok még mindig alacsonyabbak Kínában, mint sok országban, az utóbbi hetekben ismét nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, mindeközben csökkent az újonnan beoltottaké. Ráadásul az oltási kampányt nehezíti, hogy Kínában még mindig nem hagytak jóvá külföldi gyártmányú vakcinákat. Az új, mRNS technológia továbbra sem áll a rendelkezésükre, így az idős kínai társadalom védettsége továbbra is bizonytalan.