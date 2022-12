Orbán Viktor a Twitteren: Fake news, hogy vétóztunk

Hamisak azok a hírek, amelyek szerint Magyarország megvétózta volna az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi segítséget – írta a Twitteren Orbán Viktor. A kormányfő az Ukrajna támogatását szolgáló közös, 18 milliárd eurós uniós hitelfelvételről megjelent hírekre reagált. Mint ismert, utolsó rendes idei ülését tartotta az Ecofin, az uniós pénzügyminiszterek tanácsa, ahol tárgyaltak az Ukrajnának szánt uniós segélyről is, amelyet egyedüliként Magyarország nem támogatott.

Magyarország kétoldalú alapon kész pénzügyi segítséget nyújtani Ukrajnának – olvasható Orbán Viktor bejegyzésben. A kormányfő hozzátette:

nincs vétó és nincs zsarolás.

A miniszterelnök hozzátette: meg akarják győzni az Európai Unió tagállamait, hogy nem a közös hitelfelvétel a megoldás ebben a helyzetben.

Ha adósok közösségeként folytatjuk az utat lefelé, nem fogunk tudni visszafordulni – írta.

– írta Orbán Viktor, hozzátéve: erős tagállamokra van szükség az óriási közös adósság helyett.

1/3 Today’s news was all about Hungary vetoing financial assistance to #Ukraine. This is fake news. Hungary is ready to give financial assistance to Ukraine, on a bilateral basis. No #veto, no blackmailing.

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 6, 2022