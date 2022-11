A iráni rezsim összesítette, hány halottja van eddig az országban dúló tüntetéseknek

Több mint háromszáz halottja van a szeptember közepe óta tartó iráni tüntetéseknek, közölte hétfőn Amír Ali Hadzsizadeh tábornok, az iráni Forradalmi Gárda légvédelmének parancsnoka, akit az MTI idézett.

A tábornok szerint a halálos áldozatok között ott vannak a biztonsági erő tagjai is. Őket a hatóságok szóhasználatának megfelelően „mártírokként” jellemezte Hadzsizadeh, aki utalt arra is, hogy a halottak között sok olyan ártatlan ember van, aki nem vett részt a tüntetéseken. Ugyanakkor Hadzsizadeh nem említett pontos számot, illetve azt sem, hogy a becslést mire alapozza. Az első hivatalos összesítés azonban így is alatta marad az amerikai székhelyű, Iráni Emberi Jogi Aktivisták nevű jogvédő csoport adatainak, amely szerint a zavargássá fajult megmozdulásokon eddig 451 tüntető és a biztonsági erők 60 tagja vesztette életét, valamint 18 ezernél is több embert állítottak elő.

A tiltakozásokat a Mahsza Amini 22 éves iráni kurd nővel szembeni bánásmód váltotta ki, akit az erkölcsrendészet tartóztatott le, mert megsértette az Iszlám Köztársaság szigorú öltözködési szabályait, és az őrizetben meghalt. A tüntetések egyik központja Irán kurdok lakta térsége, ahol a tüntetők azt is a központi kormány szemére vetik, hogy etnikailag hátrányos helyzetbe hozza őket. A tábornok ezzel szemben újra elismételte a teheráni vezetés hivatalos álláspontját, miszerint a tüntetéseket Irán ellenségei szították, ideértve a nyugati országokat és Szaúd-Arábiát is.