A rossz időjárás miatt a Viktória-tóba zuhant egy utasszállító repülőgép vasárnap nem sokkal a leszállás előtt a tanzániai Bukoba városában – közölte a rendőrség, hozzátéve, hogy a mentési munkálatok folyamatban vannak.

A Precision Air magán légitársaság egyik repülőgépe a repülőtértől mintegy 100 méterre csapódott a vízbe.

Hivatalosan egyelőre nem közölték, hogy hány utas tartózkodott a gép fedélzetén. A helyi média arról számolt be, hogy a kelet-afrikai ország gazdasági fővárosából, Dar es Salaamból a tóparti Bukoba városba tartó járaton 49 ember tartózkodott.

A Guardian azt írja, hogy eddig tizenöt embert sikerült kimenteni.

A közösségi médiában elterjedt videófelvételek és képek azt mutatják, hogy a gép szinte teljesen víz alá süllyedt Afrika legnagyobb tavában.

Happening now: Precision Air ATR 42-500 crashes into Lake Victoria while on approach to Bukoba Airport, Tanzania. It’s not immediately clear how many passengers/crew on board or if there are any fatalities in the accident. More to follow. pic.twitter.com/RkygWNHiCt

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 6, 2022