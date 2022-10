Hárman meghaltak egy amerikai középiskolai lövöldözésben

Hárman meghaltak a Missouri állambeli St. Louis városának Központi Képző- és Előadóművészeti Középiskolájában hétfőn történt lövöldözésben, közölte Michael Sack helyi rendőrfőnök.

Tájékoztatása szerint a nagyjából húszéves elkövető is a halottak között van, rajta kívül egy felnőtt nő és egy tizenéves lány vesztette életét. Hat embert lőtt sebekkel, illetve repeszektől származó sérülésekkel kórházba kellett szállítani.

A lövöldözés helyi idő szerint nem sokkal reggel 9 óra után történt. Az iskolában hét biztonsági őr teljesített szolgálatot, az egyikük vette észre a férfit, amikor megpróbált bejutni az egyik zárt ajtón keresztül. Az őr azonnal értesítette az iskola vezetését és a rendőrséget. Hogy az elkövető végül hogyan jutott be az épületbe, azt nem közölte a rendőrség.

At least two people were killed and several others were injured in a shooting at Central Visual and Performing Arts High School in St. Louis, Missouri on Monday. pic.twitter.com/ElZZJ0yh9e

— Newsweek (@Newsweek) October 24, 2022