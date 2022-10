Elrabolt atomerőmű-vezetők, a front mögött erősödő orosz védelem

Október 19-én a Wagner-csoport tulajdonosa, Jevgenyij Prigozsin az interneten azt állította, hogy mérnökcsapata kiterjedt, megerősített „Wagner-vonalat” épít fel az oroszok által megszállt Luhanszk megyében, és közzétett egy térképet, amely a projekt tervezett terjedelmét mutatja – olvasható a brit védelmi minisztérium vasárnap reggeli gyorsjelentésében.

A képeken újonnan felépített páncéltörő védelem és lövészárokrendszerek láthatók Kreminnától délkeletre, Luhanszk megyében. Ha a tervek olyan átfogóak, mint Prigozsin állítja, a munkálatok célja valószínűleg a Donyec folyó integrálása lehet a védelmi zónába, részben a 2015-ös ellenőrzési vonalat követve – tette hozzá a tárca.

A brit hírszerzés szerint a projekt azt sugallja, hogy Oroszország jelentős erőfeszítéseket tesz a jelenlegi frontvonal mögötti védelem mélyreható előkészítésére, ami nehezítené a gyors ukrán ellentámadásokat.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 October 2022

