Hétfőn ülésezik az orosz Biztonsági Tanács

Vlagyimir Putyin hétfőn megbeszélést tart a Biztonsági Tanács tagjaival – közölte vasárnap Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökséggel.

Max Seddon, a Financial Times moszkvai tudósítója megjegyzi, ez lesz az első alkalom, hogy az orosz elnök tanácskozni fog a további háborús sratégiáról azóta, hogy szombat hajnalban felrobbant a Krímet Oroszországgal összekötő Kercs-híd egy része.

