A hatóságok elkezdték a nemrég felszabadított Liman egyik tömegsírjának feltárását – írja a Kyiv Independent ukrán lap. A sejtések szerint a két tömegsír mintegy 200 holttestet rejthet, amelyből eddig húszat exhumáltak, köztük katonákat, civileket és gyerekeket.

The exhumation works continue at two mass burial sites, where there may be about 200 civilian bodies, Ukraine's National Police reported on Oct. 9.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 9, 2022