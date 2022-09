Londonban 1 mérfölddel csökkent a sebességtúllépési tolerancia: az eredmény 250 százalékkal több büntetés

A londoni rendőrség apró változtatást vezetett be a sebességmérések toleranciaszintjében, ami hirtelen százezrekkel emelte a pénzbírsággal sújtott autósok számát.

A brit bulvárlap, a Mirror szerint a rendőrök úgynevezett „lopakodó” módszerrel csavartak egyet a sebességkorlátozási szabályokon, így jelentősen növelhetik a bevételeiket.

A rendőrség 1 mérföld per órával, azaz 1,6 kilométer per órával csökkentette sebességtúllépések tűréshatárát, ám ez a jelek szerint több mint 250 százalékos növekedést eredményezett a elmeszelt sofőrök számában.

Mint ismert, a táblákon jelzett maximális megengedett sebességet elvileg nem szabad túllépni, de a rendőrségi irányelvek szerint adni kell „némi mozgásteret” a járművezetőknek.

Az iránymutatásokban szereplő toleranciaképlet a Mirror szerint az volt, hogy az autósok addig nem kaptak büntetést, amíg nem lépték túl a sebességkorlátozás, plusz 10 százalék, plusz 3 mérföld per órás határt. A képlet most csendben 10 százalék plusz 2 mérföld per órára csökkent.

A régi rendszerben az autósok egy 20 mérföld/órás zónában, ami a kontinentális országokban nagyjából a 30-as sebességkorlátozásnak felel meg, 25 mérföld/órás sebességgel is haladhattak anélkül, hogy büntetést kaptak volna. Ezt most már nem ússzák meg, ugyanis 24 mérföld/óra a tűréshatár vége.

Az idei év első hat hónapjában mintegy 347 000 sofőrt kaptak el gyorshajtás miatt.