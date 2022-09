NAÜ: Sürgősen lépni kell, hogy megelőzzék a nukleáris balesetet a zaporizzsjai atomerőműben

Sürgősen ideiglenes intézkedésekre van szükség a nukleáris baleset megelőzése érdekében az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőműben – olvasható a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) kedden nyilvánosságra hozott jelentésében. Az ENSZ nukleáris felügyeleti testülete felhívta a figyelmet arra, hogy ez az első alkalom, hogy katonai konfliktus zajlik egy nagy nukleáris létesítmény falai között, így ez a helyzet példa nélküli. A NAÜ szerint a katasztrófa megelőzése érdekében azonnali hatállyal nukleáris biztonsági és védelmi védőövezetet kell kialakítani.

A NAÜ küldöttsége nemrég személyesen is láthatta, hogy az erőművet elért lövedékek milyen károkat okoztak. Mint írták:

🚨 New IAEA report on the nuclear safety, security and safeguards situation in #Ukraine.

Includes findings from our ongoing Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.

📑 https://t.co/Qy45ajMcxE pic.twitter.com/BnrxBscYSS

— IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 6, 2022