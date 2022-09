Tajvan 1,1 milliárd dollárért vesz fegyvert az Egyesült Államoktól, Kína fenyegetőzik

Nem csökken a feszültség.

Joe Biden kormánya bejelentette, hogy az Egyesült Államok 1,1 milliárd dollár értékben ad el fegyvereket Tajvannak – írja a Guardian. Az üzlet részét képezik Harpoon levegő-víz rakéták (355 millió dollár) és Sidewinder levegő-levegő rakéták (85 millió dollár), de a legnagyobb tételt Tajvan radaros megfigyelési rendszer logisztikai fejlesztési csomagja teszi ki (655 millió dollár). Az Egyesült Államok külügyminisztériuma azt mondta, ezek az eszközök szükségesek ahhoz, hogy Tajvan elégséges védelmi képességeket tudjon fenntartani, és hozzátette, hogy az üzlet összhangban áll az USA Egy Kína-politikájával.

Közben sürgették a kínai vezetést, hogy fejezzék be a katonai, diplomáciai és gazdasági nyomásgyakorlást, és kezdjenek érdemi párbeszédbe Tajvannal.

Kína washingtoni nagykövetségének szóvivője arról beszélt, hogy a most megkötött fegyverüzlet komolyan veszélyezteti a kínai-amerikai kapcsolatokat, akárcsak a Tajvani-szoros stabilitását és békéjét. Hozzátette, hogy Kína eltökélten meg fogja tenni a legitim és szükséges válaszlépéseket.

A helyzet azóta vált különösen feszültté, mióta Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház elnöke Tajvanra látogatott, a kínai hadsereg pedig erre válaszul széleskörű hadgyakorlatokba kezdett Tajvan körül, amelyet Kína kezdetektől a saját részének tekint. Csütörtökön Tajvan bejelentette, hogy lelőttek egy kínai drónt a saját partjai közelében, nemrég pedig amerikai hadihajók is áthaladtak a Tajvani-szoroson. A most megkötött fegyverüzletet még jóvá kell hagynia az Egyesült Államok kongresszusának, de a demokrata és a republikánus tanácsadók is azt jelezték, hogy nem számítanak ellenállásra a döntés kapcsán.