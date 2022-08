A szupergazdagok költekezése nem lassult: erős eladásról számoltak be a luxusmárkák

Sikeresen szigetelik el magukat a gazdaság lassulásától a luxusmárkák, miután bevételeik nagy része a gazdasági környezet romlására kevésbé érzékeny szupergazdagoktól származik – írja a CNBC, amit a Portfolio szemlézett.

Hiába szöktek az egekbe az élelmiszer- és benzinárak, valamint az utazási költségek,

az olyan ultragazdagokat kiszolgáló vállalatok, mint a Ferrari, a Dior, a Louis Vuitton és a Versace anyavállalata erős eladásokról számolt be, ráadásul többen a profit-előrejelzésüket is megemelték. Eközben a tömegeket kiszolgáló Walmart, Best Buy vagy Gap rontottak pénzügyi kilátásaikon.

A Louis Vuitton nevű divatmárka anyavállalata, az LVMH, amelyhez a Christian Dior, a Fendi és a Givenchy is tartozik, 21 százalékos bevétel-növekedést ért el, 36,7 milliárd euróra tornázta bevételét 2022 első félévében. A Louis Vuitton 2370 dollárért, azaz közel egymillió forintért kínál egy táskát.

A Versace negyedéves bevétele közel 30 százalékkal, 275 millió dollárra nőtt az egy évvel korábbihoz képest, az árfolyamváltozások hatását kiszűrve, míg az anyavállalat, a Capri Holdings teljes bevétele 15 százalékkal, 1,36 milliárd dollárra emelkedett ebben az időszakban. A Versace-nál egy ing ára könnyen meghaladja az 1000 dollárt, vagyis a 400 ezer forintot.

A hónap elején a Ferrari olasz luxusautó-gyártó szintén megemelte az idei évre vonatkozó előrejelzését, miután a második negyedévben rekordot jelentő 1,29 milliárd eurós bevételt ért el. A Ferrari 2022-es, hibrid modelljének vételára 322 ezer dollárnál, vagyis 125 millió forintnál kezdődik.

Bár a luxusipar mindig is rendelkezett bizonyos fokú rugalmassággal, a világjárvány óta fokozottan növekvő vagyoni egyenlőtlenségek csak még tovább erősítik az ágazat mostani erejét – értékelt Amrita Banta, a tehetős fogyasztókra szakosodott Agility Research & Strategy ügyvezető igazgatója.