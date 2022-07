Hitelesnek tűnő videó terjed arról, hogy egy orosz katona kasztrál egy ukrán foglyot

A rettenetes felvételen az látható, amint egy orosz katona sebészkéssel, gumikesztyűben megcsonkít egy megkötözött, földön fekvő ukrán foglyot, akit más beszámolók alapján később meg is öltek. A videó eredetileg orosz Telegram-csatornákon tűnt fel, egyelőre a Guardian és más lapok sem tudták a hitelességét minden kétséget kizáróan megerősíteni, de a Bellingcat oknyomozó újság kutatási vezetője, Aric Toler szerint hitelesnek tűnik a felvétel, amit szerinte az is megerősít, hogy a csonkítást végző orosz katonát az Azovstal gyár ostromakor készült korábbi videón is látható volt, hasonló fekete sapkában és csuklószorítóval. A videót széles körben osztják meg az oroszbarát médiafelületeken és az ukrán közösségi médiában is. Az Amnesty International Közép-Ázsiáért és Kelet-Európáért felelős igazgatója szerint ez egy újabb példa arra, hogy az orosz erők miként hagyják teljesen figyelmen kívül az emberi életet és méltóságot az Ukrajnában zajló harcok során.